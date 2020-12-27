Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şen, dünyadaki aşılama çalışmalarını, Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı. Peki Türkiye'de vatandaşlara aşılama işlemleri ne zaman başlayacak? Çin'de üretilen inaktif aşı mı yoksa mRna aşısı mı tercih edilmeli? Arasındaki farklar neler? Aşılar ne kadar koruma sağlayacak ve yeniden her yıl grip aşısından olduğu gibi aşılama tekrar edilecek mi? Aşılar mutasyonlara karşı etkili mi? Koronavirüs aşılarında yan etki riski nedir? Tüm bu sorulara Prof. Dr. Şen tek tek yanıt verdi.

SON DAKİKA HABERİ | A Haber canlı yayınında koronavirüs salgınıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Prof. Dr. Alper Şen, dünyada Covid-19 aşılama işlemlerinin hızlı başladığını ABD 1 milyondan fazla İngiltere'de ise 600 binin üzerinde vatandaşın aşılandığını duyurdu.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Prof. Şen, Türkiye içinse aşılamanın Çin ilaç şirketi Sinovac tarafından üretilen pazartesi günü 3 milyon dozluk ilk partinin ülkemizde olacağı duyurulan aşıyla başlayacağını ifade ettti. Prof. Dr. Şen'in canlı yayında şunları kaydetti:

Tercih söz konusu değil iki tür aşınında avantaj ve dezavantajları var. mRna aşıları üzerine 2002 yılından beri çalışmalar sürdürülmekte, bunları bilinen ve denenen teknoloji yöntemleri. Özellikle kanser alanında Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibi çok deneyimli çalışmalara imza attı, bu yüzden ciddi anlamda kaygı sakınca duymamak lazım.

Diğer aşı (Çin'de üretilen) içinse grip aşılarının üretim aşamalarıyla aynı aşamalardan geçiyor.

Salgının dünya genelinde kontrol altına alınabilmesi için 5,5 milyar kişinin aşı ya da doğal bağışıklık yöntemiyle bağışıklık kazanması gerekir. Buna aynı anda ulaşmak mümkün değil. Aşının koruyuculuk antikor düzeyleri ortalama 4-6 arasında o yüzden ülkeler 2 katı aşı siparişi veriyor. Türkiye'nin Çin şirketinden alacağı aşının antikor oluşturma seviyesi ilk verilere göre yüzde 91 seviyesinde bu çok iyi bir rakam... Teknik olarak bakıldığında aşı olasanız dahil virüsü alabilirsiniz ama hastalığı hafif atlatırsınız.

AŞININ YAN ETKİLERİ NELER?

Alıştığımız deneyimlediğimiz bir teknoloji olmasından dolay Çin'den gelecek olan aşının yan etki düzeyinin düşük olmasını bekliyoruz. Açıklanan ilk verilerde yüzde 5 genel yan etkiler olduğu açıklandı. Aşıya bağlık yüksek oranda yan etki beklemiyoruz.