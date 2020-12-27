Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Biontech aşısı kimlere yapılmayacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı son açıklamanın ardından Prof. Dr. Uğur Şahin'in de müjdesini verdiği Pfizer Biontech aşısı ile ilgili olarak çok kritik bir bilgi verdi. Bakan Koca, Biontech aşısının kimlere yapılıp kimlere yapılmayacağına ilişkin kriterleri açıkladı.
Türkiye'ye geleceği önceki gün bizzat mucidi Uğur Şahin tarafından açıklanan Pfizer-Biontech aşısına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca koroanvirüs mutasyonuna ilişkin çok kritik bir bilgi verirken biontech aşısının kimlere yapılıp kimlere yapılmayacağını, burada kriterin ne olacağını açıkladı. İşte Türkiye'de korona virüsüne dair son gelişemeler Bakan Koca'nın mutasyon ve biontech aşısı açıklamaları;
TÜRKİYE'DE SON DURUMU AÇIKLADI
Bakan Koca'nın açıkladığı Sağlık Bakanlığı son verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi öldü. Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu aynı zamanda Bakanlığa ait "covid19.saglik.gov.tr" adresinden de paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı.
KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?
Son 24 saatte, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, vefat sayısı 19 bin 624, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu.
ZATÜRRE OLANLAR
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 3002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele."
BEKLENEN "MUTASYON" AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son değerlendirmesinde "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı. Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "virüs mutasyonu" ile ilgili, "Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir." değerlendirmesini yaptı.
İNGİLTERE'DEKİ DURUM TÜRKİYE'DE YOK
"Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır. Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir. Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır."
Bakan Koca, ayrıca düzenli incelemelerin devam edeceğini bildirdi.
BIONTECH AŞISI KİMLERE YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının gecikmesinde üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesinin etkili olduğunu belirtti. Üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldığını belirten Koca, aşıyı kullanmak için vatandaşlardan onam alınacağını açıkladı.
BU KİŞİLER AŞI OLMAYACAK
Alman aşısını olmak isteyen vatandaşlara önce aşıya ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacak. Vatandaşlara aşının kaç doz halinde uygulanacağı, aşının üretiminde kullanılan mRNA teknolojisinin ne olduğu, aşının yan etkileri tek tek anlatılacak. Vatandaşlara, aşılama işlemine karşı bir alerjiye sahip olup olmadıkları da sorulacak. Bunların ardından da onay alınarak aşı vurulacak.