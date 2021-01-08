Pfizer-Biontech aşısının alerjik reaksiyon raporu açıklandı! 15 dakikada ortaya çıkıyor...

2 Aralık günü İngiltere'de onay almasıyla birlikte kullanılmaya başlanan ve 8 Aralık'ta ilk kez uygulanan Pfizer-Biontech corona virüs aşısının alerjik reaksiyonlarıyla ilgili spekülasyonlar oluşmuş, alerjik reaksiyonu olan kişilerin aşı olurken dikkatli olmasıyla ilgili açıklamalar gelmişti.