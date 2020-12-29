30 Aralık 2020, Çarşamba
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Son dakika: BioNTech-Pfizer aşısından milyonlarca doz daha sipariş ettiler!

Son dakika haberi...Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşısından 100 milyon doz daha sipariş edildiği belirtildi. Alınacak 100 milyon doz ile toplamda 300 milyon doza sahip olacak ülkeleri alımı konusunda firmaya taahhüt vermişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Avrupa Birliği (), BioNTech ile Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz daha almaya karar verdi.

300 MİLYON DOZA SAHİP OLACAKLAR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında, BioNTech-Pfizer aşısının güvenli ve etkili olduğu değerlendirmesine vardıklarını belirterek, alınacak ek 100 milyonla bu aşıdan 300 milyon doza sahip olacaklarını duyurdu.

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DİĞER AŞILARDAN DA ALACAKLAR

Von der Leyen, AB'nin yakında diğer üreticilerinden de aşı almaya başlayacağını aktardı. AB, BioNTech-Pfizer ile 200 milyon doz ve ilave 100 milyon doz opsiyonlu olmak üzere satın alım anlaşması yapmıştı.

TAAHHÜT EDİLMİŞTİ

BioNTech-Pfizer 200 milyon dozu Eylül 2021'e kadar AB'ye teslim etmeyi taahhüt etmişti. AB daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

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KULLANIMA ONAY VERİLDİ

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı verdi. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde başladı.

MODERNA SIRADA

EMA'nın onay için başvuru yapan Moderna'nın aşısının kullanımını ocak ayı başında onaylaması bekleniyor. Ön değerlendirmesi süren AstraZeneca aşısına onayın ise ocakta çıkması beklenmiyor. 'nin ise AstraZeneca aşısına birkaç gün içinde onay vermesi planlanıyor.

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