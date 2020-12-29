Son dakika: BioNTech-Pfizer aşısından milyonlarca doz daha sipariş ettiler!

TAAHHÜT EDİLMİŞTİ

BioNTech-Pfizer 200 milyon dozu Eylül 2021'e kadar AB'ye teslim etmeyi taahhüt etmişti. AB daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.