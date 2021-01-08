Son dakika: AB yeniden BioNTech ile Pfizer'in koronavirüs aşısından alacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de aşı alım stratejileri hakkında basın toplantısı düzenledi.

AB'nin daha önce BioNTech ile Pfizer'in Kovid-19 aşısından 300 milyon doz alımı için sözleşme yaptığını anımsatan Von der Leyen, "Şimdi, BioNTech ve Pfizer ile sözleşmeyi genişletiyoruz. Yeni anlaşma ile BioNTech ve Pfizer'dan ilave 300 milyon doz aşı alacağız. Böylece, BioNTech ve Pfizer aşısı alımımız iki katına çıkacak." dedi.

Von der Leyen, yeni anlaşma ile alınacak Kovid-19 aşılarının 75 milyonunun yılın ikinci çeyreğinde ellerine geçeceğine dikkati çekti.

AB'nin şimdiye kadar 6 farklı üretici ile aşı alım anlaşması yaptığını anımsatan Von der leyen, "Mevcut aşı portföyümüz 2,3 milyar doz aşı içeriyor. Bu tüm Avrupalıları aşılamak için fazlasıyla yeterli bir miktar." diye konuştu.

Von der Leyen, AB'nin yakın çevresindeki komşu ülkelere de aşı konusunda yardımcı olması gerektiğine işaret ederek, "Sadece kendimizi değil, desteğimize ihtiyaç duyan diğer ülkeleri de düşünmeliyiz." ifadesini kullandı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı vermişti.

Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde başlamıştı.

Moderna'nın Kovid-19 aşısına da AB, 6 Ocak tarihinde onay vermişti.

AB, daha önce de , opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.