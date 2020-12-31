01 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: DSÖ'den BioNTech-Pfizer Kovid-19 aşısına onay

Son dakika: DSÖ'den BioNTech-Pfizer Kovid-19 aşısına onay

Son dakika haberi... , Prof. Dr. ve Dr. çiftinin yönettiği BioNTech firması ile ilaç devi Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021
ABONE OL

() Prof. Dr. ve Dr. çiftinin yönettiği BioNTech firması ile ilaç devi Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.

ABD-Alman ortaklığı Pfizer/BioNTech şirketlerinin mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Covid-19 aşısı DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı oldu.

Pfizer/BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke İngiltere olmuş, daha sonra ABD ve Kanada'da da bu aşıya kullanım onayı verilmişti.

Avrupa İlaç Ajansı ve AB Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık'ta onaylamıştı.

Hangi korona virüs aşısı nasıl üretildi? | Dünyayı hangi Covid-19 aşısı kurtaracak? | BioNTech / Pfizer | Sputnik V | Moderna | Oxford / Astra Zeneca | Sinovac HANGİ KORONA VİRÜS AŞISI NASIL ÜRETİLDİ? | DÜNYAYI HANGİ COVİD-19 AŞISI KURTARACAK? | BİONTECH / PFİZER | SPUTNİK V | MODERNA | OXFORD / ASTRA ZENECA | SİNOVAC

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA