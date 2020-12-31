Türkiye'den 'BioNTech’ hamlesi! Bakan Varank duyurdu: Türkiye’de aşıyı ortak üretimi konuşacağız

"ENSTİTÜYÜ BİZ KAPATMADIK"

Muhalefet partilerinin Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün kapatılmasına yönelik eleştirilerini hatırlatan Bakan Varank,"'Kapatmasaydınız işler yürürdü' diye eleştiriyor. Enstitüyü biz kapatmadık. En son aşı üretimini 1998 tarihinde yapmış. O tarihten itibaren aşı üretmeyle ilgili faaliyeti olmamış. Dünyada aşı işleri o kadar hızlı gelişmiş ki biz o altyapıyı güncelleme fırsatı yakalayamamışız. Maddi, insan kaynağı sıkıntısı olabilir. Türkiye'de bir aşı üretme kapasitesi zaten yok olmuş. Bunun AK Parti ile ilişkisi yok." değerlendirmesini yaptı.

"OCAK AYINDA BAŞLAYACAK"

Yerli ve milli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Varank, "Bizim hocalarımızdan üçü faz 1 yani insan çalışması yapacak aşamadalar. Bunların ürünlerin üretileceği tesislerde 3 tane özel sektör firmamız Sağlık Bakanlığı'ndan dünya standartlarında üretim yapabilecekleri sertifikalarını aldı. Bir hocamız pilot üretimini tamamladı.