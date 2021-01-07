Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı!





"Bu tür provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ın daha fazla pişman olacağı konusunda uyarıyoruz. Şimdi ilişkileri normalleştirmek için adımlar atılıyor. Rusya kendi arabuluculuk imkanlarını taraflara sundu. İlişkiler normalleşecekse bu tür provokatif 'ziyaretlere' ne gerek var? Neyi göstermek istiyorlar? Bizi yine kızdırmak mı istiyorlar? Bu tür adımların onlara pahalıya mal olduğunu unutmasınlar. Bu nedenle tüm ziyaretlere son verilmelidir. Bizim iznimiz olmadan o bölgeye hiçbir yabancı vatandaş gidemez. Kızılhaç Komitesi dışında hiçbir uluslararası kuruluş oraya gidemez. Orası bizim bölgemiz. Bütün dünya bu bölgeyi Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı, sen kimsin oraya gidiyorsun? Uyarıyoruz, benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır. Önce Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla onları uyardık. Daha sonra farklı şekilde uyarılacaklar. Onların ayakları o bölgeden kesilmelidir. Kendi ülkesinde otursun" diye konuştu.