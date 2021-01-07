07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Trump hakkında ilginç karar! Tüm dünyaya duyurdular

Trump hakkında ilginç karar! Tüm dünyaya duyurdular

'deki kongre baskını sonrası tüm dünyanın gündemine oturan  hakkında ilginç bir karar geldi.  yargısı, İranlı Komutan  ve Başkan Yardımcısı 'in öldürülmesi olayıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald hakkında yakalama kararı verdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.01.2021
ABONE OL
Trump hakkında ilginç karar! Tüm dünyaya duyurdular

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Rusafa Soruşturma Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Mühendis ve onun arkadaşlarının suikastini takip eden hakim, Irak'ın 406. ceza yasasına göre ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı." ifadelerini kullanıldı.

ABD tarafından 3 Ocak 2020'de düzenlenen bir hava saldırısı sonucu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Mühendis, Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmüştü.

Söz konusu suikastin ardından Irak hükümeti olay hakkında soruşturma başlatmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Donald Trump görevden alınabilir mi? Bryza: Hainliğin cezası ölümdür DONALD TRUMP GÖREVDEN ALINABİLİR Mİ? BRYZA: HAİNLİĞİN CEZASI ÖLÜMDÜR
ABDde neler oluyor? A Haberde çarpıcı değerlendirmeler: ABDdeki mücadele Trump - Biden mücadelesi değil! Bir sınıfa karşı yapılan mücadele ABD'DE NELER OLUYOR? A HABER'DE ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER: ABD'DEKİ MÜCADELE TRUMP - BİDEN MÜCADELESİ DEĞİL! BİR SINIFA KARŞI YAPILAN MÜCADELE
ABD darbe mi oldu | Donald Trump için flaş iddia: Yolun sonuna geldi ABD DARBE Mİ OLDU | DONALD TRUMP İÇİN FLAŞ İDDİA: YOLUN SONUNA GELDİ
ABDde tarihi kaos! Trump destekçileri Kongre binasını böyle bastı ABD'DE TARİHİ KAOS! TRUMP DESTEKÇİLERİ KONGRE BİNASINI BÖYLE BASTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA