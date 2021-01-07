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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri The Simpsons ABD Kongresi'nin istila edileceğini de bildi! İşte korkutan The Simpsons kehanetleri The Simpsons ABD Kongresi'nin istila edileceğini de bildi! İşte korkutan The Simpsons kehanetleri
31 yıl önce ABD'de gösterime giren ve yıllar içinde kahanetleri çıkan The Simpsons yine gündem oldu. ABD'de fanatiklerin Kongre binasını istila ettiği olayların da The Simpsons'da gösterildiği ortaya çıktı. Koronavirüs salgınından Lübnan'daki patlamaya kadar birçok olayı bilen The Simpsons, ABD Kongresi'nin istila edeceğini de ekranlara taşımış. İşte The Simpsons kehanetleri ve istila görüntüleri.
Giriş Tarihi: 07.01.2021 10:23
ABD televizyonlarında ilk bölümü 17 Aralık 1989'da yayınlanan The Simpsons, yine kehanetleriyle olay oldu. Geleceği bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsons, son olarak ABD'dek Kongre baskınını da bildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Adeta kehanetleriyle korkutmaya başlayan çizgi film The Simpsons'daki ABD Kongresi baskını görüntüleri yaşananlarla birebir.
Ayrıca Kongre binasına giren, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile yine Sipmsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.
Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Sipmson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.
İŞTE THE SIMPSONS KEHANETLERİ
Gelecekteki olayları önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündeme gelen Simpsonlar adlı animasyon dizisi sosyal medyayı salladı.