The Simpsons ABD Kongresi'nin istila edileceğini de bildi! İşte korkutan The Simpsons kehanetleri

31 yıl önce ABD'de gösterime giren ve yıllar içinde kahanetleri çıkan The Simpsons yine gündem oldu. ABD'de fanatiklerin Kongre binasını istila ettiği olayların da The Simpsons'da gösterildiği ortaya çıktı. Koronavirüs salgınından Lübnan'daki patlamaya kadar birçok olayı bilen The Simpsons, ABD Kongresi'nin istila edeceğini de ekranlara taşımış. İşte The Simpsons kehanetleri ve istila görüntüleri.