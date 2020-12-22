





Ryan, son birkaç ayda yeni tip koronavirüsün "birçok türünün" ortaya çıktığı bilgisini paylaşarak, "Bazıları başarılı oldu, bazıları ise kendilerini Kovid-19'un itici gücünün bir parçası olarak kabul ettiremedi." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde insanların kendilerini ve başkalarını Kovid-19'dan nasıl koruyacaklarını artık bildiklerini aktaran Ryan, "Virüsün kendisi ve türleri için aynı kurallar geçerli. Bilmediklerimiz yerine ne yapabileceğimize ve bildiklerimize odaklanmalıyız. Bilim (şu an) bilmediğimiz soruların cevaplarına yanıt bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.