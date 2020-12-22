Koronavirüs vaka sayısı 80 milyona yaklaştı

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 18 milyon 473 bin 716 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 326 bin 772 kişi öldü.

VAKA SAYISI 1 MİLYONU GEÇEN ÜLKELER

"Hindistan (10 milyon 75 bin 422), Brezilya (7 milyon 264 bin 221), Rusya (2 milyon 877 bin 727), Fransa (2 milyon 479 bin 151), İngiltere (2 milyon 73 bin 511), Türkiye (2 milyon 43 bin 704), İtalya (1 milyon 964 bin 54), İspanya (1 milyon 830 bin 110), Arjantin (1 milyon 547 bin 138), Almanya (1 milyon 534 bin 116), Kolombiya (1 milyon 518 bin 67), Meksika (1 milyon 325 bin 915), Polonya (1 milyon 207 bin 333) ve İran (1 milyon 164 bin 535)."