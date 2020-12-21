Koronavirüs mutasyona uğradı! Türkiye'de mutasyon görüldü mü?

KORONAVİRÜS 160 MUTASYON GEÇİRDİ

"Virüslerde 10 aydır 160 farklı noktada mutasyon oldu. Fakat bu mutasyonların hiçbiri virüsün hastalık yapma gücünü değiştirmedi. İngiltere'de bildirilen 10 farklı mutasyondan özellikle bir tanesi (N 501 Y), virüsün insan hücresine bağlanma noktasında olduğundan önem arz ediyor. İngiltere'de bildirilen bu mutasyonun hastalığın yüzde 70 daha hızlı bulaşmasına neden olduğu ileri sürülüyor. Binden fazla kişinin de bu virüsle enfekte olduğu söyleniyor. Bu mutasyon şu anda virüsün virulansı (bir mikrobun patojenliği, yani onun hastalığa neden olma yeteneği) ile ilgili olmadığından, aşılarla ilgili olmadığı düşünülüyor. Ancak mutasyon antikorun bağlanma noktalarına da çok yakın. Bu nedenle virüse karşı oluşmuş antikorların bağlanmasını da etkileyebilir. Buna göre, mutasyonların takip edilmesi şart. Her mutasyon virüsün protein ve fonksiyonuna etki etmez. Söz konusu mutasyon ederse bu yapılacak aşıların etkinliğini o zaman düşürebilir.