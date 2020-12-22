DSÖ'den kafa karıştıran açıklama: Mutasyon geçiren koronavirüs tehlikeli mi?
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan türünde endişe edilecek bir durumun olmadığını ve bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu söyledi. Ryan bu nedenle büyük bir endişeye yer olmadığının altını çizdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türüne ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu bildirdi.
"BAZILARI BAŞARILI OLDU AMA..."
Ryan, son birkaç ayda yeni tip koronavirüsün "birçok türünün" ortaya çıktığı bilgisini paylaşarak, "Bazıları başarılı oldu, bazıları ise kendilerini Kovid-19'un itici gücünün bir parçası olarak kabul ettiremedi." ifadesini kullandı.
BİLDİKLERİMİZE ODAKLANMALIYIZ
Dünya genelinde insanların kendilerini ve başkalarını Kovid-19'dan nasıl koruyacaklarını artık bildiklerini aktaran Ryan, "Virüsün kendisi ve türleri için aynı kurallar geçerli. Bilmediklerimiz yerine ne yapabileceğimize ve bildiklerimize odaklanmalıyız. Bilim (şu an) bilmediğimiz soruların cevaplarına yanıt bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
TOPLUMLARA GÖREV DÜŞÜYOR
Ryan, hükümetlerin Kovid-19'a karşı gerekli önlemleri almaya devam edeceğini, bunun yanı sıra bireyler ve toplumlara da virüsün bulaşıcılığını durdurmak için görevler düştüğünü vurguladı.
BÜYÜK ENDİŞEYE YER YOK
İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türüne ilişkin "büyük bir endişeye yer olmadığına" dikkati çeken Ryan, şöyle konuştu:
BİR DENGE BULMAK ZORUNDAYIZ
"Bir denge bulmak zorundayız. Şeffaf davranmak çok önemli. Halka gerçeği olduğu gibi anlatmak çok önemli. Ancak bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu iyi anlatmak da önemli."
"GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NDEKİ TÜR İNGİLTERE'DEKİNDEN FARKLI"
DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış yeni haline ilişkin, bu ülkedeki türün İngiltere'deki ile aynı olmadığının altını çizdi.
KULAĞA KAFA KARIŞTIRICI GELİYOR
Epidemiyolojist Kerkove, "Bu yüzden, aynı virüs oldukları için kulağa kafa karıştırıcı geliyor ancak bunlar aslında farklı türler." dedi.
DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise şimdiye kadar "yeni tip koronavirüste bir dizi değişiklikler ve mutasyonlar" görmelerine rağmen bunların hiçbirinin hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar ve devam eden aşı çalışmalarına olumsuz bir etkisinin saptanmadığını ifade etti.