DSÖ'den kafa karıştıran açıklama: Mutasyon geçiren koronavirüs tehlikeli mi?

KULAĞA KAFA KARIŞTIRICI GELİYOR

Epidemiyolojist Kerkove, "Bu yüzden, aynı virüs oldukları için kulağa kafa karıştırıcı geliyor ancak bunlar aslında farklı türler." dedi.

DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise şimdiye kadar "yeni tip koronavirüste bir dizi değişiklikler ve mutasyonlar" görmelerine rağmen bunların hiçbirinin hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar ve devam eden aşı çalışmalarına olumsuz bir etkisinin saptanmadığını ifade etti.