Son dakika: Çocuklar dikkat! İngiltere'den kritik mutasyon uyarısı
Son dakika haberi...İngiltere’de Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu mutasyon geçiren koronavirüsün çocuklar arasında daha bulaşıcı olacağını açıkladı. İşte detaylar...
İngiltere'de Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG), ülkede Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türü olarak tespit edilen yeni türünün (VUI-202012/01), çocuklar arasında daha da bulaşıcı olabileceğini açıkladı.
YÜZDE 70 DAHA BULAŞICI
İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür koronavirüs (VUI-202012/01) hakkında NERVTAG'den açıklama geldi.
DAHA FAZLA BULAŞTIRIYOR
Oxford Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve NERVTAG Başkanı Peter Horby, "Artık bu türün şu anda Birleşik Krallık'ta bulunan diğer virüs türlerine göre daha fazla bulaşma ihtimali olduğunu düşünüyoruz" dedi.
NEDENSELLİK KURAMADIK
Diğer bir NERVTAG üyesi ve epidemiyolojist olan Neil Ferguson ise "Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair bir ipuçları var. Bunun üzerine herhangi bir nedensellik kurmadık, ancak bunu verilerde görebiliyoruz. İleride nasıl davrandığını görmek için daha fazla veri toplamamız gerekecek" dedi.