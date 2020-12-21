21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Koronavirüsündeki mutasyon aşıları nasıl etkileyecek? Dünya bu konuyu tartışıyor

Koronavirüsündeki mutasyon aşıları nasıl etkileyecek? Dünya bu konuyu tartışıyor

Koronavirüsün 'de uğradığı tüm dünyada korkuya neden olurken bir yandan da geliştirilen aşılar üzerindeki olası etkileri tartışılmaya başlandı. Bilim insanları, mutasyonun aşıları olumsuz etkileyeceğine dair şu ana dek bir kanıt olmadığını vurguluyor. Peki mutasyon aşılarının geleceği var mı? Nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
ABONE OL
Koronavirüsündeki mutasyon aşıları nasıl etkileyecek? Dünya bu konuyu tartışıyor

Korona virüsünün 'de yüzde 70 daha bulaşıcı olacak şekilde mutasyona uğradığının ortaya çıkmasının ardından, bugüne dek geliştirilen aşıların yeni virüs varyantına karşı etkili olup olmayacağı tartışılıyor.

MERAK KONUSU OLDU

İngiliz bilim insanlarının farklı aşılar ile yeni virüs türünü çapraz testlerden geçirdiği belirtilirken, mutasyonun sadece yayılma hızına mı etki ettiği, yoksa aşıların etkisini azaltacak bir sonuca da yol açıp açmayacağı merak konusu. Uzmanlar, şu ana dek mutasyonun aşılara olumsuz yansıyan bir değişime sebep olmadığı görüşünde.

Dünya mutasyon paniği yaşıyor! Aşı üzerinde etkisi var mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz A Haber'de yanıtladı DÜNYA MUTASYON PANİĞİ YAŞIYOR! AŞI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MI? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA HASÖKSÜZ A HABER'DE YANITLADI

"TEHLİKE İŞARETİ GÖRMÜYORUM"

Basel Üniversitesi Moleküler Hayat Bilimleri Merkezi'nden (Biozentrum) Richard Neher yaptığı açıklamada, "Şu anda bir tehlike işareti göremiyorum" dedi. Viyana'daki Avusturya Bilimler Akamademisi'nden Andreas Bergthaler de ortada "çılgın derecede alarm verici" bir durum olmadığını söyledi. Virüsün mutasyona uğramasının alışılmadık olmadığını söyleyen Neher, virüste gözlenen değişimin özelliklerini belirleyici bir biçimde etkileyip etkilemediğinin henüz bilinmediğini ifade etti.

ABD'de korona alarmı! Can kaybı rekor sayıya ulaştı! ABD'DE KORONA ALARMI! CAN KAYBI REKOR SAYIYA ULAŞTI!

HER ZAMAN ÜSTÜN OLAMAZ

Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mutasyonların virüslerin ilk formundan her zaman daha üstün olmadığını belirtti. Drosten, Almanya'da şimdiye kadar mutasyona uğrayan virüs türünün görülmediğini söyledi.

Mutasyon nedir? Virüsün mutasyona uğraması ne anlama geliyor? MUTASYON NEDİR? VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

TEORİDE AŞILARI ETKİLEYEN BİR SEBEP YOK

Siyasetçiler de mutasyonun aşıları olumsuz etkilemeyeceği mesajını veriyor. Fransa Olivier Veran, "Teoride, aşının etkili olmaması için hiçbir sebep yok" dedi. Europe 1 radyosuna konuşan Fransız bakan, bu yönde bir kanıt bulunmadığını söyledi.

ALMANYA SAĞLIK BAKANI: AŞILARI ETKİLEMEDİ

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da dün yaptığı açıklamada, "Şu ana dek bildiklerimize göre, yeni türün aşılar üzerinde hiçbir etkisi yok" dedi. Alman devlet televizyonu ZDF'ye konuşan Spahn, Avrupalı yetkililerin 'aşıların eskisi kadar etkili olduğuna inandığını' belirtti.

Pfizer/BioNTech aşısının ilk uygulamaya başlayan ülke olarak İngiltere'nin son günlerde sahne olduğu olumlu atmosfer, bu gelişmelerle yerini bir alarm durumuna bırakmış durumda. Ülke çapındaki virologlar, daha hızlı bulaşan türün ülkenin hangi noktalarına kadar yayıldığını tespit etmeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı tek tek anlamlarını açıkladı! İşte koronavirüs tablosunun detayları SAĞLIK BAKANLIĞI TEK TEK ANLAMLARINI AÇIKLADI! İŞTE KORONAVİRÜS TABLOSUNUN DETAYLARI
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA