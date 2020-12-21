Koronavirüsündeki mutasyon aşıları nasıl etkileyecek? Dünya bu konuyu tartışıyor
Koronavirüsün İngiltere'de uğradığı mutasyon tüm dünyada korkuya neden olurken bir yandan da geliştirilen aşılar üzerindeki olası etkileri tartışılmaya başlandı. Bilim insanları, mutasyonun aşıları olumsuz etkileyeceğine dair şu ana dek bir kanıt olmadığını vurguluyor. Peki koronavirüs mutasyon aşılarının geleceği var mı? Nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
Korona virüsünün İngiltere'de yüzde 70 daha bulaşıcı olacak şekilde mutasyona uğradığının ortaya çıkmasının ardından, bugüne dek geliştirilen aşıların yeni virüs varyantına karşı etkili olup olmayacağı tartışılıyor.
MERAK KONUSU OLDU
İngiliz bilim insanlarının farklı aşılar ile yeni virüs türünü çapraz testlerden geçirdiği belirtilirken, mutasyonun sadece yayılma hızına mı etki ettiği, yoksa aşıların etkisini azaltacak bir sonuca da yol açıp açmayacağı merak konusu. Uzmanlar, şu ana dek mutasyonun aşılara olumsuz yansıyan bir değişime sebep olmadığı görüşünde.
"TEHLİKE İŞARETİ GÖRMÜYORUM"
Basel Üniversitesi Moleküler Hayat Bilimleri Merkezi'nden (Biozentrum) Richard Neher yaptığı açıklamada, "Şu anda bir tehlike işareti göremiyorum" dedi. Viyana'daki Avusturya Bilimler Akamademisi'nden Andreas Bergthaler de ortada "çılgın derecede alarm verici" bir durum olmadığını söyledi. Virüsün mutasyona uğramasının alışılmadık olmadığını söyleyen Neher, virüste gözlenen değişimin özelliklerini belirleyici bir biçimde etkileyip etkilemediğinin henüz bilinmediğini ifade etti.
HER ZAMAN ÜSTÜN OLAMAZ
Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mutasyonların virüslerin ilk formundan her zaman daha üstün olmadığını belirtti. Drosten, Almanya'da şimdiye kadar mutasyona uğrayan virüs türünün görülmediğini söyledi.
TEORİDE AŞILARI ETKİLEYEN BİR SEBEP YOK
Siyasetçiler de mutasyonun aşıları olumsuz etkilemeyeceği mesajını veriyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, "Teoride, aşının etkili olmaması için hiçbir sebep yok" dedi. Europe 1 radyosuna konuşan Fransız bakan, bu yönde bir kanıt bulunmadığını söyledi.
ALMANYA SAĞLIK BAKANI: AŞILARI ETKİLEMEDİ
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da dün yaptığı açıklamada, "Şu ana dek bildiklerimize göre, yeni türün aşılar üzerinde hiçbir etkisi yok" dedi. Alman devlet televizyonu ZDF'ye konuşan Spahn, Avrupalı yetkililerin 'aşıların eskisi kadar etkili olduğuna inandığını' belirtti.
Pfizer/BioNTech aşısının ilk uygulamaya başlayan ülke olarak İngiltere'nin son günlerde sahne olduğu olumlu atmosfer, bu gelişmelerle yerini bir alarm durumuna bırakmış durumda. Ülke çapındaki virologlar, daha hızlı bulaşan türün ülkenin hangi noktalarına kadar yayıldığını tespit etmeye çalışıyor.