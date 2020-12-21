Koronavirüsündeki mutasyon aşıları nasıl etkileyecek? Dünya bu konuyu tartışıyor

MERAK KONUSU OLDU

İngiliz bilim insanlarının farklı aşılar ile yeni virüs türünü çapraz testlerden geçirdiği belirtilirken, mutasyonun sadece yayılma hızına mı etki ettiği, yoksa aşıların etkisini azaltacak bir sonuca da yol açıp açmayacağı merak konusu. Uzmanlar, şu ana dek mutasyonun aşılara olumsuz yansıyan bir değişime sebep olmadığı görüşünde.