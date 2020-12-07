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Suudi Arabistan dehşeti yaşadı! Daha önce böylesini yaşamadılar

Son dakika haberine göre; ’da dün akşam ülke tarihinin en büyük meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırga hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bir çok ev ve aracın zarar gördüğü ifade edildi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Suudi Arabistan dehşeti yaşadı! Daha önce böylesini yaşamadılar

'da dün akşam ülke tarihinin en büyük meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırga hayatı olumsuz etkiledi.

Suudi Arabistan'ın El-Jawf eyaletine bağlı Sakaka kentinde dün yerel saatle 19.00 sularında 75 kilometre hızla kasırga vurdu. Ülke tarihinde meydana gelen en şiddetli kasırga olduğu belirtilirken, kentte bir çok ev ve aracın zarar gördüğü ifade edildi.

Suudi Arabistan dehşeti yaşadı! SUUDİ ARABİSTAN DEHŞETİ YAŞADI!

Meydana gelen kasırgada görüş mesafesinin 0'a indiği kaydedildi. Kassim Üniversitesi coğrafya profesörü Dr. Abdullah El-Misnad konuyla ilgili yaptığı açıklamda, kasırganın boyutunun bugüne kadarki en büyük doğa olayı olduğunu dile getirdi.

El-Misnad, kasırganın hareket hızının yatay olarak saatte 37-75 kilometre hızla ilerlediğini belirterek, kendi etrafında dönme hızının tropikal siklonların hızını aştığını dile getirildi.

Kasırga anları ise, kentte yaşayan bir çok kişi tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.

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