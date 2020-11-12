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Kayıplara karışan Paşinyan ortaya çıktı: Eğer bildiriyi imzalamasaydım...

, zulmü ve işgali altındaki topraklarını 30 yıl sonra kurtardı. Azerbaycan başarısını ve gücünü dünyaya duyururken Ermensitan'da öfke katlanarak artıyor. Ermenistan muhalefetinin yenilgisinin faturasını kestiği istifa çağrılarına karşı kendisini savunarak, “Bildiriyi imzalamasaydım 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık” dedi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Kayıplara karışan Paşinyan ortaya çıktı: Eğer bildiriyi imzalamasaydım...

Ermeni işgali altındaki 'da 44 gün süren çatışmalar 'ın zaferi ile sona erdi. Azerbaycan, ve arasında imzalanan anlaşma ile işgal altındaki Dağlık Karabağ kurtarıldı. Rusya'nın da tampon bölgeye barış gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırıldı.

Anlaşmaya imza atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bildirinin imzalandığı gece ortadan kaybolurken ülkesinde eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Aynı gece Ermenistan halkı parlamento binasını basarak Paşinyan'ı aramıştı. Dün gerçekleştirilen protestolarda da birçok kişi gözaltına alınırken, Ermenistan muhalefet bloğu gece yarısına kadar istifa etmesi için Paşinyan'a süre verdi. Paşinyan verilen süre zarfında istifa etmeyince muhalefet parlamentoyu toplayarak hükümetin feshedilmesini gündeme getirmek istedi, ancak parlamentoda çoğunluk sağlanamadı.

PAŞİNYAN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPTI
Paşinyan dünden beri gerilimin had safhada olduğu ülkede kameralar karşısına geçerek ulusa seslendi. Muhalefetin istifasını beklediği Paşinyan, kendisini savundu. Dağlık Karabağ'da askeri olarak güçlerinin kalmadığını işaret eden Paşinyan, "Bu belge, Dağlık Karabağ'da kesin çözüm anlamına gelmiyor. Bu sadece Karabağ'da çatışmaları bitirmekle ilgili bir anlaşma" olduğunu iddia ederek gelen eleştirileri bastırmaya çalıştı.

"DAĞLIK KARABAĞ'DA KAYBEDECEKTİK"
Azerbaycan kuvvetleri tarafından kuşatıldıklarını söyleyen Paşinyan, "Birkaç gün içerisinde önce Hankendi ardından Askeran ve Ağdere'yi kaybedecektik. Bu şehirler kaybedildiğinde 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık ve Kelbecer ile Kaşatag'ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı" diyerek kendileri açısından durumun kötü olduğunu belirtti.

Anlaşma sayesinde bölgenin güvenli duruma geldiğini söyleyen Paşinyan, "Rus Barış Güçleri, Karabağ sakinlerinin güvenliğini sağlayacak ve bu sayede Hankendi ve Erivan arasında iletişim kopmayarak istikrarlı bir güvenlik sağlanacak" şeklinde konuştu.

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