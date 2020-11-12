Kayıplara karışan Paşinyan ortaya çıktı: Eğer bildiriyi imzalamasaydım...

"DAĞLIK KARABAĞ'DA KAYBEDECEKTİK"

Azerbaycan kuvvetleri tarafından kuşatıldıklarını söyleyen Paşinyan, "Birkaç gün içerisinde önce Hankendi ardından Askeran ve Ağdere'yi kaybedecektik. Bu şehirler kaybedildiğinde 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık ve Kelbecer ile Kaşatag'ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı" diyerek kendileri açısından durumun kötü olduğunu belirtti.

Anlaşma sayesinde bölgenin güvenli duruma geldiğini söyleyen Paşinyan, "Rus Barış Güçleri, Karabağ sakinlerinin güvenliğini sağlayacak ve bu sayede Hankendi ve Erivan arasında iletişim kopmayarak istikrarlı bir güvenlik sağlanacak" şeklinde konuştu.