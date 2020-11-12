ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Joe Biden'a "tebrik" engeli

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminin yankıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarının Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını göstermesine rağmen mağlubiyeti kabul etmezken, Amerikan medyası Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'ndaki ekibinin yabancı ülkelerin liderlerinden gelen yüzlerce tebrik mesajının Joe Biden'a ulaştırılmasının engellediği ileri sürüldü. Biden'in ekibinin, Dışişleri Bakanlığı'nın müdahalesi olmadan yabancı hükümetlerle temas halinde olduğu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da aralarında olduğu birçok liderlerle çok sayıda görüşme yaptığı ifade edildi. Ancak ekibin, Dışişleri Bakanlığı operasyon merkezinin sağladığı lojistik ve çeviri desteği olmadan çalıştığı belirtildi.

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