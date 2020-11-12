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Son dakika: ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020
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Son dakika: ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Özel Temsilci Halilzad, ziyaret sırasında Sayın Bakanımız tarafından kabul edilecek ve ilgili yetkililerimizle istişarelerde bulunacaktır" denildi.

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