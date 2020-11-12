Son dakika: ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
DÜNYA DHA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Özel Temsilci Halilzad, ziyaret sırasında Sayın Bakanımız tarafından kabul edilecek ve ilgili yetkililerimizle istişarelerde bulunacaktır" denildi.
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