Son dakika: ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Özel Temsilci Halilzad, ziyaret sırasında Sayın Bakanımız tarafından kabul edilecek ve ilgili yetkililerimizle istişarelerde bulunacaktır" denildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)