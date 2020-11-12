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Paşinyan nerede? İki kızı Kanada'ya mı gitti?

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Giriş: 12.11.2020 10:42
Güncelleme:12.11.2020 11:16
Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası ülkesinde istenmeyen adam ilan edilen Başbakan Paşinyan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Halk meclis binasını basarak "Hain Paşinyan nerede?" diye sloganlar attı. Hezimet sonrası sesi soluğu çıkmayan Paşinyan'ın ABD elçiliğinde olabileceği öne sürüldü.

Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a Dağlık Karabağ bölgesinde tarihi hezimet yaşattı. Ermenistan yenilgi sonrası adeta karıştı. Protestocular meclis binasını ve kamu binalarını işgal etti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise tüm bunlar olurken sırra kadem bastı. Ermenistan basınında "halk, Başbakan Paşinyan'ın nerede olduğunu bilmek istiyor" şeklinde haberler yer alırken, dikkat çekici iddialarda bulunuldu.

Öte yandan muhalif partiler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı imzalaması nedeniyle hükümetin istifası için protesto başlattı.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN PAŞİNYAN'A İSTİFA ÜLTİMATOMU
Protestocular, başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesine karşı çıkan protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi. Muhalefet partileri de Paşinyan'ın istifası için dün gece yarısına kadar ültimatom verdi.

Hükümete muhalif "Daşnaktsutyun" Yüksek Konsey Temsilcisi İşhan Sagatelyan, gösterilerde yaptığı konuşmada, Ulusal Kurtuluş Komitesini oluşturduklarını duyurdu. Ülkede gösterilerle birlikte iç savaşın çıkabileceği iddia ediliyor.

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