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Hezimete uğrayan Ermenistan'da öfke dinmiyor! Özgürlük Meydanı 'hain Paşinyan' sloganlarıyla inledi

Ermenistan'da muhalifler partiler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı imzalaması nedeniyle hükümetin istifası için protesto başlattı.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 16:10
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Hezimete uğrayan Ermenistan'da öfke dinmiyor! Özgürlük Meydanı 'hain Paşinyan' sloganlarıyla inledi

Protestocular, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

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Hezimete uğrayan Ermenistan'da öfke dinmiyor! Özgürlük Meydanı 'hain Paşinyan' sloganlarıyla inledi

Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesine karşı çıkan protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi.

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Hezimete uğrayan Ermenistan'da öfke dinmiyor! Özgürlük Meydanı 'hain Paşinyan' sloganlarıyla inledi

Göstericiler, "Paşinyan hain" ve "Paşinyan gitsin" şeklinde sloganlar attı.

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Hezimete uğrayan Ermenistan'da öfke dinmiyor! Özgürlük Meydanı 'hain Paşinyan' sloganlarıyla inledi

Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

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Hezimete uğrayan Ermenistan'da öfke dinmiyor! Özgürlük Meydanı 'hain Paşinyan' sloganlarıyla inledi

Bazı protestocuların polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında muhalif "Müreffeh Ermenistan" Partisi Başkanı Gagik Tsarukyan ve diğer muhalif partilerin temsilcileri de bulunuyor.