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11 Kasım 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Hezimete uğrayan Ermenistan'da öfke dinmiyor! Özgürlük Meydanı 'hain Paşinyan' sloganlarıyla inledi
Hezimete uğrayan Ermenistan'da öfke dinmiyor! Özgürlük Meydanı 'hain Paşinyan' sloganlarıyla inledi
Ermenistan'da muhalifler partiler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı imzalaması nedeniyle hükümetin istifası için protesto başlattı.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 16:10