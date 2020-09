Yunanistan haddini aştı! Dimokratia paçavrasından alçak ifadeler!

Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu ve bölgede masaya yumruğunu vurması, başta Yunanistan olmak üzere tüm Türkiye düşmanlarını kudurtmaya devam ediyor.



Politikaları ve tuzakları bir bir sulara gömülen Yunanistan ve paçavra medyası, hezimetin üzerini gölgelemek için provokatif adımlarla Türkiye'yi hedef alıyor.



Son olarak Yunanistan'da yayımlanan "Dimokratia" adlı sözde gazete, bugünkü baş sayfasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok çirkin ve en ağır şekilde hakarette bulunan bir manşete imza attı.

Gazetenin başlığında son derece ağır bir küfüre yer verilirken, üst başlıkta da "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" yazısının yer aldığı görüldü.

ERDOĞAN'IN KARARLI DURUŞU YUNAN'I KUDURTUYOR

Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşundan taviz vermemesi Yunan medyasını adeta çılgına çeviriyor.

Erdoğan, bir konuşmasında "Asıl soru şu; acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı? Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına geleceklerini kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Kuzey Afrika ve körfezdeki kim ülkelerin kardeş hakları muhteris ve kifayetsiz yöneticileri sebebiyle kararan istikballerine razı gösteriyor mu? On binlerce kilometre öteden, Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı? Biz binlerce yıllık devlet tarihimizin ve Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın her gününü mücadele ile geçirmiş bir millet olarak tüm bu gerçeklerin idrakindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.







"HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEYE KARARLIYIZ"

Başkan Erdoğan, "Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız. Aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız. Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz. Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık, yapmayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye, kalkındırmaya, zenginleştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe, Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını yürekten inanıyoruz." demişti.

