Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye CHP'den teklif: Gel genel sekreter ol

CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Muharrem İnce'nin CHP'de kalması gerektiğini söyledi. Muharrem İnce'nin yakın çevresine parti kuracağı konusunda yaptığı değerlendirmelerin ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik sürüyor.



BEKAROĞLU'NDAN FLAŞ TEKLİF

CHP, Muharrem İnce'nin doğrudan bir açıklama yapmadan bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapılmasının doğru olmadığı görüşünü dile getirirken CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları üzerine açıklama yapan Bekaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"'Söylenenleri paylaşıp duruyorsun... Peki sen ne düşünüyorsun?' diye soruluyor. Cevap: CHP, dostları ile birlikte iktidara geliyor. Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar. Sonrasına sonra bakılır."

MUHARREM İNCE'DEN CHP'YE MESAJ: TABELA ONLARDA KALSIN!

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 2020'nin sonuna kadar parti kuracak. Yeni yüzlerle yeni parti çalışmalarına başlayan İnce, alanında uzman, daha önce siyaset yapmamış kadrolarla yola çıkmaya hazırlanıyor.

Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılan son kurultayda, 'Dostlarla birlikte iktidara geleceğiz' sözleriyle Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu işaret etmesine de tepki gösterdiği öğrenildi. Aralarında partinin önemli isimlerinden Yaşar Tüzün'ün de bulunduğu dar bir kadroyla Türkiye'nin Dert Haritası'nı çıkararak çalışmalar yapan İnce, anket çalışması da yaptırdı. Anketler, İnce'nin partisine 8 ile 12 puan arasında oy çıkabileceğini gösterdi. İnce arkadaşlarına, "CHP tabelası onlarda kalsın. Biz 1919 ruhuyla hareket edeceğiz" dedi.