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Muharrem İnce’nin kampanya sloganı belli oldu: İhanet! CHP'nin kirli çamaşırlarını ortalığa saçacak

kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen 'nin ekibi sosyal medyadan ihanet serisi ile başladı. Sosyal medyadan hesabı ile yapılan paylaşımda Muharrem İnce'nin bir videosu "’in saat 22.30’da ışıkları kapatıp partiyi terk edip, Muharrem İnce’yi yalnız bıraktığını hatırla" ifadeleri ile paylaşıldı.

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Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Muharrem İnce’nin kampanya sloganı belli oldu: İhanet! CHP'nin kirli çamaşırlarını ortalığa saçacak

Yeni parti kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce, konuşulmaya devam ediyor. İnce'nin partisiyle ilgili detaylar ise merak konusu. Şimdiye dek iddiaları ne doğrulayan ne de yalanlayan İnce, ilk kez açıklamalarda bulundu. Muhalefetten memnun olmadığı ve yılbaşında yeni yüzlere parti kuracağını belirten İnce'nin ekibi de sosyal medya çalışmalarına başladı.

Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? İşte detaylar… MUHARREM İNCE YENİ PARTİ KURACAK MI? İŞTE DETAYLAR…

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir televizyonun canlı yayına konuk oldu. İnce, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li İnce, seçimi kaybetme nedenini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağrış şekli olarak açıkladı.

MUHARREM İNCE'NİN EKİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI
İnce'nin ekibi Twitter'da İnce Gençlik hesabı ile dikkat çeken paylaşımlar yapmaya başladı.

CHP'nin Muharrem İnce'yi yanlız bıraktığı belirtilen paylaşımda İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçimi sabahı Yalova'dan Ankara'ya kara yolundan geldiğini belirten ve CHP Genel Merkezini hedef alan videosu "Genel Merkez'in saat 22.30'da ışıkları kapatıp partiyi terk edip, Muharrem İnce'yi yalnız bıraktığını hatırla" ifadeleriyle paylaşıldı.

Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? İşte detaylar… MUHARREM İNCE YENİ PARTİ KURACAK MI? İŞTE DETAYLAR…
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