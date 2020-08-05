Son dakika: Türkiye'den Lübnan'a yardım

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir." açıklamasını yaptı.

Lübnan Beyrut limanında bulunan 2 bin 750 ton ağırlığındaki amonyum nitrat maddesi nükleer bomba gibi patladı, liman enkaz yığınına döndü. Patlamanın korkunç görüntüsü şans eseri kameraya alındı ve izleyenleri dehşete düşürdü. Dün yaşanan korkunç olaydan sonra bir açıklama yapıldı ve AFAD'ın Lübnan'a uçakla tıbbi yardım malzemesi göndereceği belirtildi.