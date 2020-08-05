05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'den Lübnan'a yardım

Son dakika: Türkiye'den Lübnan'a yardım

Son dakika gelen habere göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla , ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Türkiye'den Lübnan'a yardım

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla , ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir." açıklamasını yaptı.

Beyrut limanında bulunan 2 bin 750 ton ağırlığındaki amonyum nitrat maddesi nükleer bomba gibi patladı, liman enkaz yığınına döndü. Patlamanın korkunç görüntüsü şans eseri kameraya alındı ve izleyenleri dehşete düşürdü. Dün yaşanan korkunç olaydan sonra bir açıklama yapıldı ve AFAD'ın Lübnan'a uçakla tıbbi yardım malzemesi göndereceği belirtildi.

Öte yandan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda dün akşam meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkelerden yardım yağdı. Büyük yıkıma yol açan en az 100 kişinin öldüğü facia uluslararası topluma sarstı. , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), , , Irak ve Fransa gibi ülkelerden Lübnan'a yardım gelmeye başladı.

KATAR, ÜRDÜN VE RUSYA'DAN SAHRA HASTANELERİ

Patlamanın ardından Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad ile telefonda görüştü. Görüşmede Katar Emiri ülkesinin Lübnan'a desteğini vurgulayarak her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını belirtti. Al Thani sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Lübnan'a baş sağlığı dileyerek ülkeye 2 sahra hastanesinin gönderileceğini duyurdu.

"160 SAĞLIK PERSONELİ GÖNDERİLECEK"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan'a sahra hastanesi gönderme talimatı verdi. Yarın Beyrut'a ulaşacak sahra hastanesinin 48 yatak, 10 yoğun bakım ünitesi, 2 ameliyathane ve radyoloji laboratuvarına sahip olduğu belirtildi. Lübnan'a ayrıca sahra hastanesiyle birlikte 160 sağlık personelinin de gönderileceği kaydedildi.

ORTAK YARDIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Rusya Devlet Başkanı de Lübnan Devlet Başkanı Michel Avn'ın telefon görüşmesinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından ortak yardım çalışması başlatıldı. Yapılan resmi açıklamaya göre Rusya tarafından Beyrut'ta sahra hastanesi kurulacak ve ülkeye Rus doktorlar gönderilecek. Rusya'dan ayrıca insani yardım malzemesi de gönderileceği kaydedildi.

Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı: 1’i ağır 8 vatandaşımız patlamada yaralandı BEYRUT BÜYÜKELÇİSİ HAKAN ÇAKIL, SON DURUMU A HABER CANLI YAYININDA ANLATTI: 1’İ AĞIR 8 VATANDAŞIMIZ PATLAMADA YARALANDI
Beyrut'taki patlama neden oldu? İşte Beyrut Limanı'ndaki patlamanın detayları... BEYRUT'TAKİ PATLAMA NEDEN OLDU? İŞTE BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMANIN DETAYLARI...
Beyrut Valisi Mervan Abbud: Yüz binlerce kişi 3 aydan önce evlerine dönemez! BEYRUT VALİSİ MERVAN ABBUD: YÜZ BİNLERCE KİŞİ 3 AYDAN ÖNCE EVLERİNE DÖNEMEZ!
Son dakika haberleri | Lübnan Beyrut Limanı'ndaki patlamada yeni detay! 6 kez yargıdan dönmüş... SON DAKİKA HABERLERİ | LÜBNAN BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMADA YENİ DETAY! 6 KEZ YARGIDAN DÖNMÜŞ...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA