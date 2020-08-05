Lübnan Beyrut'taki atom bombası gibi patlamaya canlı yayında yakalandı! Dehşet anları anbean kamerada

Lübnan Beyrut'ta çok sayıdaki kişinin hayatını kaybettiği binlerce kişinin yaralandığı patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu görüntülerden biri de patlamaya canlı yayında röportaj sırasında yakalanan muhabirin görüntüleri. Canlı yayında yaşanan panik anları saniye saniye kamerada...