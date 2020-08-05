05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Lübnan Beyrut'taki atom bombası gibi patlamaya canlı yayında yakalandı! Dehşet anları anbean kamerada

Son dakika haberi... 'ta çok sayıdaki kişinin hayatını kaybettiği binlerce kişinin yaralandığı patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu görüntülerden biri de patlamaya canlı yayında röportaj sırasında yakalanan muhabirin görüntüleri. anları saniye saniye kamerada....

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Lübnan Beyrut'taki atom bombası gibi patlamaya canlı yayında yakalandı! Dehşet anları anbean kamerada

Lübnan Beyrut'ta çok sayıdaki kişinin hayatını kaybettiği binlerce kişinin yaralandığı patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu görüntülerden biri de patlamaya canlı yayında röportaj sırasında yakalanan muhabirin görüntüleri. Canlı yayında yaşanan panik anları saniye saniye kamerada...

Lübnan Beyrut'taki atom bombası gibi patlamaya canlı yayında yakalandı! Dehşet anları anbean kamerada

Patlama sonrasında görüntüye cam kırıkları geldi.

Lübnan Beyrut'taki atom bombası gibi patlamaya canlı yayında yakalandı! Dehşet anları anbean kamerada

Canlı yayında yaşanan panik saniye saniye kameraya yansıdı.

Lübnan Beyrut'taki atom bombası gibi patlamaya canlı yayında yakalandı! Dehşet anları anbean kamerada

Görüntülerde patlamanın etkisinde kalan kişinin masanın altına gizlendiği görülüyor.

Lübnan Beyrut'taki atom bombası gibi patlamaya canlı yayında yakalandı! Dehşet anları anbean kamerada

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Lübnan Beyrut'taki atom bombası gibi patlamaya canlı yayında yakalandı! Dehşet anları anbean kamerada

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