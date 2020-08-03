Muharrem İnce'nin 'yeni parti' açıklaması kulisleri hareketlendirdi | 20 vekil İnce'nin partisine geçecek

CHP'den ayrılıp parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce cephesinde yeni gelişmeler var. Sık sık yakın çalışma arkadaşları ile görüşmeler yaptığı belirtilen İnce'nin, bu görüşmelerde ''4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' diyerek yeni oluşuma hazır olduğu mesajları verdiği belirtildi. CHP'den 20 milletvekilinin İnce'nin safına geçeceği iddiaları da CHP kulislerini hareketlendirdi.

Kulisler hareketli, mesajlar anlam yüklü... Muharrem İnce cephesinde ok yaydan çıkmak üzere...

CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin son açıklamaları parti kuracağı iddialarını güçlendirdi. Muhalefet cephesinde taşlar yerinden oynadı.

İnce, ''yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart'' sözleri ile niyetinin ciddi olduğunu ortaya koydu.

Muharrem İnce'den yaptığı 'CHP iyi yönetilmiyor. Yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz.4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' sözleri 'yeni parti' iddialarını güçlendirdi.

20 VEKİL İNCE'NİN PARTİSİNE GEÇECEK

CHP'den 20 milletvekilinin ayrılarak Muharrem İnce'nin safına geçeceği iddiaları da CHP koridorlarında konuşulmaya başlandı.

İnce'nin anketler yaptırdığı ve parti kurması için tabandan yoğun destek aldığı da iddiaalar arasında.

Tek adaylı kongreler, delegelerin baskı altına alınması, CHP'nin Atatürkçü çizgiden giderek uzaklaşması Muharrem İnce cephesinde bardağı taşıran son damla oldu. 37. Olağan Kurultay'da da parti yönetiminin İnce'ye en arka sırada yer verip sıradan bir delege muamelesi yapması ipleri kopma noktasına getirdi. Muharrem İnce'nin yakın çevresine yaşananlardan dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi.

Muharrem İnce kanadında asıl kırılma noktası ise ''Külliye'ye giden CHP'li'' iddiasında yaşandı.

İnce, parti içinde ''çete'' olarak adlandırdığı bir grubunun kumpasına maruz kaldığını dile getirse de Kılıçdaroğlu'ndan beklediği desteği görmedi.

Kabuğuna çekilmeyi tercih eden İnce, hesaplaşmak için adres gösterdiği kurultayda da sessizliğini korudu.

Muharrem İnce'nin parti kurmak içinm somut adım atmayacağı henüz kesinlik kazanmasa da siyasetin önümüzdeki günlerde daha da ısınacağı kesin.