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Muharrem İnce yeni parti için kolları sıvadı! CHP'ye mesaj: Tabela onlarda kalsın!

’den umudunu kesen , için kolları sıvadı. İnce, “Bu CHP halkın umudu olmaktan çıkmıştır. CHP tabelası onlarda kalsın biz 1919 ruhuyla geleceğiz” dedi. İşte CHP'yi kaynatan Muharrem İnce partisi iddiaları ve gelinen son durum...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Muharrem İnce yeni parti için kolları sıvadı! CHP'ye mesaj: Tabela onlarda kalsın!

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 2020'nin sonuna kadar parti kuracak. Yeni yüzlerle yeni parti çalışmalarına başlayan İnce, alanında uzman, daha önce siyaset yapmamış kadrolarla yola çıkmaya hazırlanıyor.

Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılan son kurultayda, 'Dostlarla birlikte iktidara geleceğiz' sözleriyle Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu işaret etmesine de tepki gösterdiği öğrenildi. Aralarında partinin önemli isimlerinden Yaşar Tüzün'ün de bulunduğu dar bir kadroyla Türkiye'nin Dert Haritası'nı çıkararak çalışmalar yapan İnce, anket çalışması da yaptırdı. Anketler, İnce'nin partisine 8 ile 12 puan arasında oy çıkabileceğini gösterdi. İnce arkadaşlarına, "CHP tabelası onlarda kalsın. Biz 1919 ruhuyla hareket edeceğiz" dedi.

'KURULUŞ DİLEKÇEMİZ HAZIR'
Partisinde yönetim kadrolarını yurt dışı ajan oyunlarıyla aday belirleyen değil, halkın içinden gelecek kişilerin olacağına dikkat çeken İnce ve arkadaşları yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Halkta yüzde 1 bile karşılığı olmayan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan medet umar hale gelmişler. Davutoğlu ve Babacan ne zaman CHP'ye dost olmuşlar da onlara selam çakıyorlar. Türkiye'nin 61 ilinde kuruluş dilekçesi hazır. Manifesto ve tüzük çalışmaları tamamlandıktan sonra dilekçeler verilip, çalışmalara başlayacağız. CHP tabela partisi olarak kalsın, biz 1919 ruhuyla hareket edeceğiz. 'İttifaklarla, dostlarla' değil, kendi partimizle birinci olacağız. Maalesef Kılıçdaroğlu kendi dostlarını unutmuş. Kendisinden uzak dostlarına bakacağına, partideki dostlarına el atmalı. Bu CHP artık halkın umudu olmaktan çıkmıştır."

SABAH

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