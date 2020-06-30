Şok iddia! 'ABD askerlerinin başına konulan ödül'den Donald Trump'ın haberi vardı

in (AP), Beyaz Saray 'daki üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, söz konusu iddiaların geçen yılın ilk aylarında Trump'a en az bir istihbarat brifinginde aktarıldığı iddia edildi.

Ajansa konuşan istihbarat kaynakları, ayrıca o dönemde Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini yürüten John Bolton'un, Mart 2019'da söz konusu istihbarat değerlendirmesi konusunda Trump'ı bilgilendirdiğini söylediğini ileri sürdü.



TRUMP BİLİYOR MU YOKSA GİZLENDİ Mİ?

Beyaz Saray kaynakları ise Trump'ın ve diğer yetkililerin, Rusya'nın provokasyonlarından 2019'un başında haberdar olup olmadığına ilişkin soruları yanıtsız bırakırken, istihbarat bilgisinin doğruluğu kesinleşmediği için Trump'a iletilmediğini ifade etti.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da Trump'ı konu hakkında bilgilendirdiği iddiasıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

GERÇEK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki ABD askerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etmişti. Washington Post'un da ABD istihbarat belgelerinden haberdar üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, son dönemde yakalanan bazı Taliban militanları, Rusya'nın örgüte söz konusu teklifinin ardından bazı ABD askerlerinin öldürüldüğünü kaydetmişti. ABD'li yetkililerin, bu konudaki istihbaratı, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.

Söz konusu istihbaratın ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumu Moskova'ya bildirmesinden bazı yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, söz konusu istihbaratının doğruluğu konusunda istihbaratçılar arasında "fikir birliği" olmadığını ve bu nedenle bilginin Trump ile paylaşılmadığını açıklamıştı.