Batı’dan Darbeci Hafter’e çok büyük kazık! Asker ve iş adamları 10 milyonlarca dolar dolandırmış

Batı tarafından bir kukla gibi kullanılan ve dansöz gibi oynatılan darbeci Hafter büyük kazığı dostlarından yedi. Meşru hükümet ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a cephe alan Hafter, nefsine yenildi. Libya Ordusu ve Türkiye'nin de desteği ile ve yapılan operasyonlarla büyük şoku yaşadı. Hafter'le ilgili gelen son haber ise şaşkına çeviren cinsten... Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in Batılı paralı askerler ve işadamları tarafından 10 milyonlarca dolar dolandırıldığı, satın alınan askeri araç ve hizmetlerin teslim edilmediği belirtildi. İşte şok haberin detayları...