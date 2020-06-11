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Haberler Galeri Batı’dan Darbeci Hafter’e çok büyük kazık! Asker ve iş adamları 10 milyonlarca dolar dolandırmış

Batı’dan Darbeci Hafter’e çok büyük kazık! Asker ve iş adamları 10 milyonlarca dolar dolandırmış

Batı tarafından bir kukla gibi kullanılan ve dansöz gibi oynatılan darbeci Hafter büyük kazığı dostlarından yedi. Meşru hükümet ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a cephe alan Hafter, nefsine yenildi. Libya Ordusu ve Türkiye'nin de desteği ile ve yapılan operasyonlarla büyük şoku yaşadı. Hafter'le ilgili gelen son haber ise şaşkına çeviren cinsten... Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in Batılı paralı askerler ve işadamları tarafından 10 milyonlarca dolar dolandırıldığı, satın alınan askeri araç ve hizmetlerin teslim edilmediği belirtildi. İşte şok haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 12:22
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Batı’dan Darbeci Hafter’e çok büyük kazık! Asker ve iş adamları 10 milyonlarca dolar dolandırmış GALERİ DEVAM EDİYOR

Independent gazetesinde yer alan habere göre, 76 yaşındaki darbeci Hafter, bir saldırı helikopteri, bir keşif uçağı ve bir deniz devriye gemisi için kamu kaynakları ile destekçilerinin parasından 55 milyon dolar harcadı.

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Batı’dan Darbeci Hafter’e çok büyük kazık! Asker ve iş adamları 10 milyonlarca dolar dolandırmış

Son zamanlarda ortaya çıkan gizli bir BM soruşturmasına göre, 2'si eski deniz piyadesi olan 5 İngiliz ile 12 Güney Afrikalı, 2 Avustralyalı ve 1 de ABD'liden oluşan 20 kişilik yabancı paralı asker grubuna geçen haziran ayında deniz saldırı gücü oluşturması için kişi başı en az 120 bin dolar ödendi.

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Batı’dan Darbeci Hafter’e çok büyük kazık! Asker ve iş adamları 10 milyonlarca dolar dolandırmış

Türkiye'den Libya'ya gidecek gemilerin bulunması ve durdurulmasıyla görevlendirildiğine inanılan ekip, Libya'ya varışlarından sadece günler sonra 2 şişme botla Malta'ya kaçtı.

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Batı’dan Darbeci Hafter’e çok büyük kazık! Asker ve iş adamları 10 milyonlarca dolar dolandırmış

Gazeteye konuşan diplomatlar, grup ile Hafter arasında askeri donanım ve hizmetlerin değeri konusunda sorun yaşandığı, 80 milyon dolar ödenmesine rağmen araç ve hizmetlerin toplam bedelinin 30 milyon dolardan biraz fazla olduğunu söyledi.

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Batı’dan Darbeci Hafter’e çok büyük kazık! Asker ve iş adamları 10 milyonlarca dolar dolandırmış

Kaynaklar, BM soruşturmasında Hafter'in değeri 14 milyondan fazla olmayan ve istemediği 6 eski helikopter aldığının tespit edildiğini belirtti.oplantıda ateşkes istemişti.