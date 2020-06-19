Rusya'nın başkenti Moskova'da dikkat çeken kare! Askeri sokağa indi! S-400'ler...

Son dakika haberi... Rusya'dan çarpıcı kareler geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları hazırlıkları Rusya'da devam etti. 24 Haziran'da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin Moskova'da ikinci gece provası yapıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske takan askerlerin kullandığı askeri araçlar, Tverskoy Caddesi'nden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı. Vatandaşlar, geçit törenine katılan askeri araçları güvenlik koridorunda seyretti. Silahlar arasında S-400'ler de dikkat çekti.