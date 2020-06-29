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Rusya Taliban'a ABD askerlerini öldürmesi için para teklif etti mi? Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov'dan açıklama

Devlet Başkanı 'in Afganistan Özel Temsilcisi , ülkesinin bağlantılı militanlara Afganistan'daki askerlerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği yönünde istihbarat olduğu iddialarına ilişkin, "Sahte bir şeyin üzerinden çok fazla ajitasyon yapılıyor." dedi. Dün de ABD Başkanı Trump kritik iddialar hakkında, “Kimse bana, Pence’e ya da Meadows’a, Rusya’nın Afganistan’daki ABD askerlerine ‘sözde saldırıları’ olduğuna dair bilgi vermedi” ifadelerine yer vermişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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Afganistan Özel Temsilcisi , Rus RİA haber ajansına yaptığı açıklamada, ve gazetelerinin Rus istihbarat biriminin militanlarına Afganistan'daki askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği yönündeki iddialarını değerlendirdi.

'ın söz konu iddiaları yalanladığını hatırlatan Kabulov, "Sahte bir şeyin üzerinden çok fazla ajitasyon yapılıyor." ifadesini kullandı.

Bunun, ABD'deki iç siyasette devam eden çekişmenin uzantısı olduğunu savunan Kabulov, "ABD'de Afganistan'dan çıkmak istemeyen güçler var. Bunlar, kendi başarısızlığını haklı çıkarmak istiyor. Her şey bunun etrafında dönüyor." yorumunda bulundu.

NEW YORK TIMES VE WASHİNGTON POST'UN İDDİASI

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki ABD askerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etmişti.

Washington Post'un da ABD istihbarat belgelerinden haberdar üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, son dönemde yakalanan bazı Taliban militanları, 'nın örgüte söz konusu teklifinin ardından bazı ABD askerlerinin öldürüldüğünü kaydetmişti.

ABD'li yetkililerin, bu konudaki istihbaratı, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.

Söz konusu istihbaratın ABD Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumu 'ya bildirmesinden bazı yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

Beyaz Saray ise Trump'a bu konuda bir bilgilendirme yapılmadığını açıklamıştı.

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