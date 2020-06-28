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Trump’tan "Rusya ABD askerlerini öldürdüğü için ödül verdi?" iddialarına flaş yanıt

Başkanı , ABD merkezli gazetesinin haberinde yer verdiği “’nın ’a, ’da ABD askerlerini öldürmesi için ödül verdiği” iddialarını yanıtladı. Trump, “Kimse bana, Pence’e ya da Meadows’a, Rusya’nın Afganistan’daki ABD askerlerine ‘sözde saldırıları’ olduğuna dair bilgi vermedi” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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RUSYA ABD ASKERLERİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN ÖDÜL MÜ VERDİ?
'nin prestijli gazetelerinden 'tan çarpıcı iddia geldi. New York Times'daki habere göre, ABD'nin, suikast girişimleri ve diğer gizli operasyonlarla bağlantılı olan Rus gizli servisine bağlı özel birimin geçen yıl ABD askerlerine yönelik başarılı saldırıları için 'ı ödüllendirdiğini ileri sürüldü. Söz konusu iddialara ABD Başkanı 'tan yanıt geldi.

"KİMSE BÖYLE BİR BİLGİ VERMEDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse bana, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e ya da Genelkurmay Başkanı Mark Meadows'a, 'kimliği belirsiz bir kaynaktan' alınan bilgilerle sahte haber kaynağı New York Times'ta iddia edildiği gibi 'nın 'daki ABD askerlerine yönelik 'sözde saldırılar' gerçekleştirdiğine dair bilgi vermedi" dedi.

"RUSYA'YA KARŞI KİMSE BİZİM KADAR SERT TAVIR SERGİLEMEDİ"

Trump, "Rusya üzerinde Trump Yönetimi kadar hiçbir yönetim sert tavır sergilemedi. Yozlaşmış & ile Rusya, 'nın önemli bölgelerini devraldı. Muhtemelen başka bir sahte Times işi. Kim bu kaynak?" ifadelerini kullandı.

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