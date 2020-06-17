Kuzey Kore kararını verdi: Asker yerleştiriyor
Kuzey Kore, Güney Kore sınırında turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracağını ve 2018'de bölgede gerilimi düşüren anlaşmaları hükümsüz kılacak diğer adımları atacağını açıkladı. Güney Kore cephesinden de Genelkurmay Başkanlığı operasyonlar yöneticisi Jeon Dong-jin, "Kuzey, gerçekten böyle bir adım atarsa, hiç şüphesiz bunun bedelini ödeyecektir" dedi.
Pyonyang yönetiminin ayrıca sınırda yeniden karakollar inşa edeceği, talimleri sürdüreceği ve propaganda balonları için ileri hatları açacağı belirtildi.
Kuzey'in bu adımları, 2018'de Güney Kore ile yapılan ve sınırda askeri gerilimi azaltmayı hedefleyen anlaşmaların hükümsüz kılınması anlamına geliyor.
Anlaşmalar çerçevesinde sınır karakolları kaldırılmış, bazı kara mayınları temizlenmiş ve gerçek mermi kullanılan talimler durdurulmuştu.
Kuzey Kore'nin açıklamasına Güney Kore ordusundan yanıt geldi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı operasyonlar yöneticisi Jeon Dong-jin, bu hamlelerin, Koreler arası ilişkilerin iyileştirilmesi ve Kore Yarımadası'nda barış için onlarca yıldır sürdürülen çabaları kösteklediğini belirterek "Kuzey, gerçekten böyle bir adım atarsa, hiç şüphesiz bunun bedelini ödeyecektir." ifadesini kullandı.
Kuzey Kore dün de Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurmuştu.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde binanın, insanları alçaklığa zorlayan ve bu alçaklığa koruma sağlayanların işledikleri suçlara karşılık olarak imha edildiği belirtilmişti.
Güney Kore Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi Direktör Yardımcısı Kim You-geun, Kuzey Kore'ye durumu daha da kötüleştirmesi halinde güçlü bir karşılık verileceğini duyurmuştu.
BROŞÜR KRİZİ
Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.
Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.
Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.
Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'de polis reformu! Trump kararnameyi imzaladı
- Son 50 yılın en mutsuz dönemini yaşıyorlar
- İki ülke arasında savaş çıktı! Onlarca ölü ve yaralı var...
- Değişiklik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
- İtalya'dan flaş Libya açıklaması
- Bakımevlerinde yaşanan can kaybı 50 bini geçti
- Resmen kabusa uyandılar! Rakamlar felaket
- ABD Esad rejimine yaptırım uygulayacak
- Libya BM'den teknik yardım istedi
- Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya tepki
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar! 2020 Ziraat destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Vakıfbank sosyal hayatı destek kredisi yerli üretim yapan anlaşmalı firmalar! Kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Halkbank sosyal hayatı destek kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? 2020 Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Giresun 2020 TOKİ kura çekilişi canlı izle: TOKİ Giresun Merkez Aksu 2+1 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama
- ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu: Camlı Kalp Sarkıt Avize dikkat çekiyor! İşte ŞOK çarşamba indirimleri
- Son dakika haberi: Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar yorumladı! 17 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar?
- Sosyal Hayatı Destek Kredisi anlaşmalı firmalar listesi: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru ekranı
- Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum
- 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- KPSS adayları heyecan içinde! 2020 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimi duyurdu!
- Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- KPSS 2020/8 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?