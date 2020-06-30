30 Haziran 2020, Salı
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Yemen İran'ın Husilere gönderdiği silahlara el koydu

'ın Husilere gönderdiği silahların açıklarında ele geçirildiği bildirildi. Yemen Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayı kınarken, İran rejiminin Yemen'de Husilere iletilmek üzere silah kaçakçılığını sürdürdüğünü belirterek uluslararası toplumdan bunu durdurmasını istedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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YEMEN İRAN'IN HUSİLERE GÖNDERDİĞİ SİLAHLARA EL KOYDU

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri, 'dan Husilere gönderilen silahları Yemen açıklarında ele geçirdi." ifadeleri yer aldı.

Olayın Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarının delinmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Ele geçirilen malzemeler arasında roketler, gece görüş dürbünleri, silahlı insansız hava araçlarına ait kumandalar, uzaktan kumandalı patlayıcı mekanizmalar gibi yüzlerce çeşitli silah bulunuyor." denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında olayı kınarken, İran rejiminin Yemen'de Husilere iletilmek üzere silah kaçakçılığını sürdürdüğünü belirterek uluslararası toplumdan bunu durdurmasını istedi.

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