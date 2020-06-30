Japonya'da ilk corona virüs (COVID-19) aşı adayının klinik denemeleri başladı
Japonya’da yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı ilk potansiyel aşının klinik denemelerine başlandı. Denekler, sekiz hafta boyunca gözlem altında tutulacak.
Her bir deneğe ikişer adet kas içi aşı yapılan klinik uygulamada, denekler 15'er kişiden iki gruba bölündü ve bir gruba daha fazla miktarda doz verildi.
Denekler, sekiz hafta boyunca gözlem altında tutulacak.
İlk faz testlerde aşının güvenilirliği saptandığı takdirde, AnGes denek kapsamını 400'e çıkaracak.
Japonya'nın potansiyel ilk Kovid-19 aşısının güvenilirliği ve etkisine dair hükümet onayının 2021 sonbaharına kadar alınarak seri üretimine başlanması hedefleniyor.
HİNDİSTAN'IN İLK YERLİ ÜRETİM KOVİD-19 AŞI ADAYI KLİNİK DENEMELER İÇİN ONAY ALDI
Hindistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk yerli aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay aldı.
"Clinicaltiralsarena.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), Hint ilaç şirketi Bharat Biotech'in Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü iş birliğiyle geliştirdiği "Covaxin" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine onay verdi.
Bharat Biotech'in Hindistan'ın Haydarabad şehrindeki tesislerinde üretilen Covaxin, ülkede klinik denemelerine izin verilen ilk yerli üretim aşı oldu.
Şirketten yapılan açıklamada, aşı adayının klinik denemelerine gelecek ay başlanacağı bildirildi.
Hindistan'da Bharat Biotech dışında Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ile Zydus Cadila ve Panacea Biotec şirketleri de yerli aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Bu kuruluşların geliştirdiği aşı adayları, henüz klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.
KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
17 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 29 Haziran itibarıyla Kovid-19'a karşı 132 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 17 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyon 400 bini aşarken, 500 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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