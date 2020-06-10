Son dakika: Yunanistan'dan tehlikeli tahrik! Türk donanması müdahale etti
Son dakika haberine göre Yunan donanması, Türkiye'den Libya'ya ilerleyen kargo gemisini durdurmaya çalıştı. Yunan askeri helikopteri, müdahale için havalandı. Türk fırkateyninin uyarı vermesi üzerine Yunan kuvvetleri geri çekildi.
Yunan donanması, Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı, Türk donanması müdahale etti.
TRT World'ün haberine göre Yunan donanması Libya'ya giden Türk kargo firkateyn gemisinin önünü keserek durdurmaya çalıştı.
Yunan askeri helikopteri müdahale için konuşlandırıldı.
Türk firkateyninin yayınladığı uyarının ardından, Yunan güçleri geri çekildi.
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