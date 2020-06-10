10 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Yunanistan'dan tehlikeli tahrik! Türk donanması müdahale etti

Son dakika haberine göre Yunan donanması, 'den 'ya ilerleyen kargo gemisini durdurmaya çalıştı. helikopteri, müdahale için havalandı. Türk fırkateyninin uyarı vermesi üzerine Yunan kuvvetleri geri çekildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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YUNANİSTAN'DAN TEHLİKELİ TAHRİK!

Yunan donanması, Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı, Türk donanması müdahale etti.

TRT World'ün haberine göre Yunan donanması 'ya giden Türk kargo firkateyn gemisinin önünü keserek durdurmaya çalıştı.

helikopteri müdahale için konuşlandırıldı.

Türk firkateyninin yayınladığı uyarının ardından, Yunan güçleri geri çekildi.

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