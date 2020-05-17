Türkiye'nin savaş gemisi Yunan basınında gündem oldu
Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu, Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. ATAK helikopteri ile birlikte Yunan basınının gündemine oturan TCG Anadolu için "üstünlüğü şok edici" ifadelerine yer verildi.
Bu yıl faaliyete geçmesi beklenen Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı.
YUNAN BASINI: TCG ANADOLU'NUN ÜSTÜNLÜĞÜ ŞOK EDİCİ
Yunan basını, TCG Anadolu'ya geniş yer verdi. TCG Anadolu'nun Türk ordusunun yurtdışında operasyon yürütme yeteneğini artıracak amfibi yeteneklere sahip olduğunu aktaran Yunan basını Türk uçak gemisi karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Yunan basınında Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı için "Üstünlüğü şok edici" ifadeleri kullanıldı.
ATAK HELİKOPTERİNE DİKKAT ÇEKTİLER
TCG Anadolu'nun özellikleri ve silah kapasitesi tek tek belirtildi. ATAK helikopterinin uçak gemisinde yer alacağı da vurgulandı. Haberde TCG Anadolu'nun Sedef tersanesindeki görüntülerine yer verildi. (star.com.tr)
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