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Türkiye'nin savaş gemisi Yunan basınında gündem oldu

Türk donanmasının amiral gemisi  Anadolu, Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. ATAK helikopteri ile birlikte Yunan basınının gündemine oturan TCG Anadolu için "üstünlüğü şok edici" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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TCG ANADOLU YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU

Bu yıl faaliyete geçmesi beklenen Türk donanmasının amiral gemisi Anadolu, Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı.

YUNAN BASINI: TCG ANADOLU'NUN ÜSTÜNLÜĞÜ ŞOK EDİCİ

Yunan basını, TCG Anadolu'ya geniş yer verdi. TCG Anadolu'nun Türk ordusunun yurtdışında operasyon yürütme yeteneğini artıracak amfibi yeteneklere sahip olduğunu aktaran Yunan basını Türk uçak gemisi karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Yunan basınında 'nin ilk yerli savaş uçağı için "Üstünlüğü şok edici" ifadeleri kullanıldı.

ATAK HELİKOPTERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

TCG Anadolu'nun özellikleri ve silah kapasitesi tek tek belirtildi. ATAK helikopterinin uçak gemisinde yer alacağı da vurgulandı. Haberde TCG Anadolu'nun Sedef tersanesindeki görüntülerine yer verildi. (star.com.tr)

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