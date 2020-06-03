Yunan Genelkurmay'dan Türkiye hakkında küstah açıklama
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki atılımlarından rahatsız olan Yunanistan, Ayasofya'da okunan Fetih Suresi'yle saldırganlığını artırdı. Küstah açıklamalarda bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız" şeklinde konuştu.
Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de son aylarda yaşanan gelişmeler Yunanistan'ı oldukça rahatsız ediyor. Türkiye'nin bu faaliyetleri nedeniyle Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros uzunca bir süreden beri Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarda bulunuyor.
GENELKURMAY HADDİNİ AŞTI
Son olarak Türkiye'ye yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı, "Özellikle bölgemizde şu an jeopolitik satranç tahtası alev almış durumda. Cesur ve büyük savaşçıların torunlarıyız. Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız." diyerek bir kez daha haddini aştı.
Özel Kuvvetlere yaptığı konuşmada tehditkar üslubu gözden kaçmayan Floros rakipsiz, karşı konulamaz bir iradeye sahip olduklarını söyledi. Floros, "Kahramanlıklarla dolu bir geleneğimiz var. Bu gelenek devam etmeli." dedi.
DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'YE YÖNELİK ÇİRKİN İTHAMLARDA BULUNMUŞTU
Floros daha önce de NATO yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Ankara'ya yönelik çirkin ithamlarda bulunmuştu.
Floros, "Türkiye'nin Ege Denizi'nde ve Meriç Nehri'nde provokatif eylemlerini sürdürmesi durumunda bunun öngörülemeyen sonuçları olan bir kazaya sebep olabilir" sözlerini sarf etmişti.
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