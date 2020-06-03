03 Haziran 2020, Çarşamba
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Yunan Genelkurmay'dan Türkiye hakkında küstah açıklama

'nin 'deki atılımlarından rahatsız olan , Ayasofya'da okunan Fetih Suresi'yle saldırganlığını artırdı. Küstah açıklamalarda bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı , "Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız" şeklinde konuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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YUNAN GENELKURMAY'DAN TÜRKİYE HAKKINDA KÜSTAH AÇIKLAMA

ve 'de son aylarda yaşanan gelişmeler 'ı oldukça rahatsız ediyor. 'nin bu faaliyetleri nedeniyle Yunanistan Genelkurmay Başkanı uzunca bir süreden beri Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarda bulunuyor.

GENELKURMAY HADDİNİ AŞTI

Son olarak Türkiye'ye yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı, "Özellikle bölgemizde şu an jeopolitik satranç tahtası alev almış durumda. Cesur ve büyük savaşçıların torunlarıyız. Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız." diyerek bir kez daha haddini aştı.

Özel Kuvvetlere yaptığı konuşmada tehditkar üslubu gözden kaçmayan Floros rakipsiz, karşı konulamaz bir iradeye sahip olduklarını söyledi. Floros, "Kahramanlıklarla dolu bir geleneğimiz var. Bu gelenek devam etmeli." dedi.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'YE YÖNELİK ÇİRKİN İTHAMLARDA BULUNMUŞTU

Floros daha önce de yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde 'ya yönelik çirkin ithamlarda bulunmuştu.

Floros, "Türkiye'nin Ege Denizi'nde ve Meriç Nehri'nde provokatif eylemlerini sürdürmesi durumunda bunun öngörülemeyen sonuçları olan bir kazaya sebep olabilir" sözlerini sarf etmişti.

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