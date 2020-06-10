10 Haziran 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'ın 'Haddinizi bilin' resti Yunan basınında! Korkuları manşetlere yansıdı

'un, 'ye karşı askeri çatışmaya hazır oldukları imasına sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir” sözleri, Yunan medyasında manşet oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'IN RESTİ YUNAN BASININDA!

Yunan yönetiminin aleyhine art arda yaptığı açıklamalar, bardağı taşırma noktasına getirdi.

Son olarak 'un, Türkiye'ye karşı askeri çatışmaya hazır oldukları imasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son noktayı koydu.

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BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Yunan yönetiminin haddini aşan yorumlarına karşı "Yunanistan boş durmuyor, kurusıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dalga ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, Ayasofya eleştirilerine de yanıt verdi.

"Bu sefer de kalkıyorlar 'Sakın ha! Ayasofya'yla ilgili orayı camiye çevirmeyin' Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Bunun için sizden izin almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez." açıklamasında bulunan Erdoğan'ın sözleri, Yunan basınında olay yarattı.

"ERDOĞAN YUNANİSTAN'A MEYDAN OKUDU"
Yunan medyası, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan Yunanistan'a gözdağı verdi" açısıyla gündeme taşıdı.

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, olay yaratan sözleri "Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu" başlığıyla verdi.

"YUNANİSTAN'A YERİNİZİ BİLİN DEDİ"
Birçok yayın organı, Erdoğan'ın karşısında geri adım atmamakta kararlı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı'nın kararlı duruşunu "Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yerinizi bilin", "Erdoğan'dan Yunanistan'a sondaj ve Ayasofya tehdidi" manşetleriyle okuyucuya duyurdu.

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