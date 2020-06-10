İspanya'da 72 saattir koronavirüsten can kaybı yaşanmıyor
Koronavirüs salgınının büyük darbe vurduğu İspanya'da 72 saattir can kaybı yaşanmıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, haftalık ölü sayısının 40 olarak belirlendiği ifade edildi.
İspanya Sağlık Bakanlığı, son 72 saattir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı yeni ölüm rapor etmeyerek salgında hayatını kaybedenlerin toplam sayısını, 27 bin 136 olarak yineledi.
Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Kovid-19 verilerini revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren İspanya Sağlık Bakanlığı, toplam 27 bin 136 olan ölü sayısını son üç gündür değiştirmedi.
HAFTALIK ÖLÜ SAYISI 40'A KADAR DÜŞTÜ
Salgınla ilgili haftalık ölü sayısı 40 olarak verildi.
Verilerde ayrıca, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 167 olduğu ve toplamda 242 bin 280'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
Yeni vaka sayısı dün 87 olarak açıklanmıştı.
Salgının en fazla görüldüğü başkent Madrid'de toplam ölü sayısı 8 bin 691, vaka sayısı 69 bin 895 oldu.
Kademeli normalleşme sürecinde son aşamaya gelen İspanya'da, Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
PORTEKİZ'DEKİ SON DURUM AÇIKLANDI
Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1497'ye çıktığını açıkladı.
Ülkede son 24 saatte 294 yeni vaka tespit edildiği, enfekte kişi sayısının 35 bin 600'e yükseldiği bildirildi.
Yeni vakaların yüzde 90'ından fazlasının, başkent Lizbon ve çevresinde çıktığı kaydedildi.
Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 742 olarak verildi.
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