Başkan Erdoğan'ın Ayasofya açıklaması Yunan basınını çıldırttı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un fethinin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunacağı açıklaması Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Yunan basını haberi "Erdoğan meydan okuyor." ifadeleriyle duyurdu. Fetih Suresi'nin Ayasofya'da okunacak olması Yunan basınında gündem olurken, "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma" şeklinde manşetler atıldı.
İstanbul'un fethinin 567. yılında Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağı belirtilmesinin ardından Yunan medyası çıldırdı. Yunan medyasında, "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma...", Helenizm'e karşı meydan okuma" cümlelerinin yer aldığı başlıklara yer verildi
Fatih Sultan Mehmet Han komutasındaki Osmanlı Ordusu, 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul'u kuşattı. İstanbul'un 53 günlük kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. İlk Cuma namazı ise 1 Haziran 1453'te Ayasofya'da kılındı. Namazı, Fatih Sultan Mehmed'ın hocası Akşemseddin Hazretleri kıldırdı. Hurbe de Akşemseddin Hazretleri tarafından Fatih Sultan Mehmed adına okundu.
İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağı belirtilince Yunanistan'dan tepkiler yükseldi.
YUNANLAR ÇILDIRDI
Yunan medyasında tepki manşetleri atıldı. "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma..." cümlelerinin Yunanlılar tarafından kullanıldığını ifade edildi.
Ayrıca Ayasofya'daki Fetih Suresi'nin okunmasına tepki olarak Yunan medyasında, "Helenizm'e karşı büyük bir meydan okuma" cümleleri yer verildi.
SABAH / DAMLA KAYA
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