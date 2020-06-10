Son dakika: Rusya'ya petrol darbesi
Rusya’nın petrol ihracat geliri, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 30 milyar dolara geriledi. Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Öte yandan Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat hacmi ocak-nisan döneminde yüzde 24 azalarak 59,6 milyar metreküpe indi
Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 25 azalışla 30 milyar dolara geriledi.
Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.
Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
GAZPROM'UN DOĞAL GAZ İHRACAT GELİRİ YÜZDE 52,3 DÜŞTÜ
Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 düşerek 8,3 milyar dolara geriledi.
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 59,6 milyar metreküpe düştü.
Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri de yüzde 52,3 azaldı ve 8,3 milyar dolar oldu.
Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.
Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, küresel doğal gaz talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rus savaş uçakları ABD kıyılarında...
- Başkan Erdoğan'ın resti Yunan basınında!
- Hafter'in çöküş anı! Bir darbe de aşiretlerden
- İran'da büyük çöküş! Ruhani açıkladı
- Diyarbakır'daki 'evlat nöbeti' Almanya’ya sıçradı!
- AB'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
- O ülkede şok! 69 kişi katledildi
- Corona virüs iddialarına Çin'den yanıt geldi!
- Batı'daki zulme isyan! "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti"
- O ülkede FETÖ'ye büyük şok!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: LGS nasıl olacak? LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2020 LGS ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlıyor? Dış hatlar yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır ve 2. el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- BİM'den trambolin sürprizi! BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirimleri...
- Son dakika: Üniversite sınavı ertelenecek mi? 2020 YKS sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?
- Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı?
- Son dakika: Bekçi alımı ne zaman başlayacak? 2020'de bekçi alımı olacak mı? Bakan Soylu'dan açıklama!
- Son dakika: 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı her gün ebeveynsiz dışarı çıkabilir mi?
- LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? 2020 LGS sınav yerleri açıklandı mı? LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor?
- 10 Haziran at yarışı başladı mı? İstanbul at yarışları ne zaman başlayacak? Hipodromlar ne zaman açılıyor?
- Türkiye koronavirüs son durum: İl il vaka sayısı kaç? 10 Haziran corona virüsü kaç kişi öldü? İstanbul, Ankara, İzmir...
- ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler damga vuracak! Hangi ürünler var?