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Son dakika: Darbeci Hafter'den kurtarılan Terhune'deki hastanede 106 ceset bulundu! Aralarında kadın ve çocuklar var

Son dakika haberine göre 'da Hafter milislerinden kurtarılan kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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LİBYA'DA VAHŞET: 106 CESET BULUNDU!

ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ordu birliklerinin dört bir cepheden Hafter milislerine karşı 'ye ilerlediğini belirtilerek, vilayet merkezinde kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Bu arada kentte kontrolü sağlayan Libya Ordusu, bir hastanede çoğunluğu kadın ve çocuk 106 ceset bulduklarını duyurdu.

Ordu birliklerinin vilayetten kaçan, Hafter'e bağlı yerel Kaniyat milislerinin peşine düştüklerini kaydetti. Milislerin, başkent Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneydoğusunda bulunan Terhune kentini başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı belirtildi.

Terhune'de şehrin yerli halkından oluşan Kaniyat birlikleri isimli Hafter'e bağlı milis grubunun dün gece kentten ülkenin doğusuna doğru çekildiği yönünde bilgiler yerel basında yer almıştı.

TRABLUS HAFTER MİLİSLERİNDEN TEMİZLENDİ
Son 3 gün içinde gerçekleştirilen harekatlar sonucunda Trablus Uluslararası Havalimanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya hükümeti birlikleri, başkent Trablus il sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını bildirmişlerdi.

YENİ HEDEF SİRTE VE CUFRA

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, Terhune vilayetinde kontrolün sağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Yeni meşru hedefimiz Sirte, Cufra ve ülkenin güneyinde bulunan petrol sahalarıdır." ifadelerini kullandı.

Libya'yı 42 yıl yönettikten sonra 2011 yılında devrildikten sonra vahşice öldürülen Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte'nin, ilk hedef olarak açıklanması dikkat çekti.

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