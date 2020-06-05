Türkiye'nin yardımı Libya'yı kurtardı! Hafter siyasi arenadan silinecek
Türkiye'nin desteği ile ABA, bazı Batılı ülkeler ile BAE'nin desteğini alarak Libya'da darbe girişimine kalkışan Hafter'e bir darbe de Rusya'dan geldi. Rus haber ajansı Ria Novosti, Türkiye'nin yardımı ile darbecileri püskürten Libya'nın Hafter'i siyasi arenadan sileceğini vurguladı.
Rusya'nın resmi haber ajansı Ria Novosti, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in 'yakında siyasi ve askeri arenadan silineceği' tahminine yer verdi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent Trablus'ta kontrolü sağlamasının ardından Rusya'da çarpıcı bir analiz yayımlandı. Rusya'nın resmi haber ajansı RİA Novosti'de yer alan analize göre; Rusyada Yüksek Ekonomi Okuluna bağlı Ulusal Araştırmalar Üniversitesi Doğu Bilimleri Okulu Öğretim Görevlisi Andrey Çuprıgin, Libyada gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablusu işgalinin başarısızlığa uğradığını, ülkenin batısında üslerini kaybeden Hafter için yolun sonunun göründüğünü belirtildi.
DESTEKÇİLER DE HAFTER'DEN RAHATSIZ
Hafterin, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi sponsorları için de artık rahatsız edici bir figüran haline geldiği yorumunu yapan Rus uzman, Ona (Haftere) yatırım yaptılar ama sonuçlarını alamadılar. Artık kayıpları sıfırlama ve bir karar verme vakti değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE SAYESİNDE GÜÇLÜ BİR DİRENİŞ SERGİLEDİLER"
Ulusal Mutabakat Hükümetinin, Türkiyenin de desteği sayesinde Hafter güçlerine karşı güçlü bir direniş sergilediğine dikkat çeken Çuprıgin, Hafter zor durumda ve tüm destekçileri ona sırt çevirdi. İkinci Kaddafi olmak istiyordu ve 76 yaşında bu onun son şansıydı değerlendirmesinde bulundu. Çuprıgin ayrıca Türkiyenin Doğu Akdenizde konumunu sağlamlaştırma şansına sahip olduğuna dikkat çekti.
"EN İYİ İHTİMALLE ABD'YE GİDER"
Rus uzman; Hafter'in 'en iyi ihtimalle ABDdeki ailesinin yanına gitmesine izin verileceği' tahmininde bulundu.
HALK KUTLAMA İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'un tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Libya'da 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar sonucunda Darbeci General Hafter'e bağlı güçler Trablus'tan tamamen temizlendi. Halk, başkentin Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılmasının ardından kutlama yapmak için Libya bayraklarıyla Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. Halk, Hafter aleyhine sloganlar atarak, "Şehitlerin kanı boşuna gitmedi" ve "Hafter, sen korkaksın" ifadelerini kullandı.
UMH güçlerinin bu sabah Ayn Zara, Vadi er-Rabi, Kasır Bin Gaişr, Souk Al-Sabt, Souk Al-Khamis Amsehel ve Fum Malaga bölgelerini kontrol altına almasının ardından UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada Trablus'un idari sınırlarında tamamen kontrolü sağladıklarını duyurdu. UHM güçleri Hafter'e ait çok sayıda aracı ve mühimmatı ele geçirdi.
Öte yandan UMH, Trablus'u tamamen kontrol altına almasının ardından Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune kentini yeni hedef olarak belirledi.
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