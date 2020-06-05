ABD'de corona virüsten son 24 saatte bin 42 kişi hayatını kaybetti
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1042 artarak 110 bin 218'e yükseldi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 405 artışla 1 milyon 925 bin 346'ya ulaştı.
ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 405 artışla 1 milyon 925 bin 346'ya ulaştı.
Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1042 artarak 110 bin 218'e çıktı.
ABD'yi, 618 bin 554 vakayla Brezilya, 449 bin 834 vakayla Rusya ve 287 bin 740 vakayla İspanya izliyor.
SALGININ MERKEZİ "NEW YORK"
Öte yandan, salgın hız kesse de New York, ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.
Şu ana kadar 383 bin 899 vakanın görüldüğü eyalette can kaybı 30 bin 281 oldu.
New York'u 165 bine yakın vakayla New Jersey ve 125 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.
ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 19 milyon 583 bini, iyileşen hasta sayısı ise 711 bini geçti.
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