Son dakika: Libya Ordusu Tveyşe bölgesini Hafter milislerden kurtardı
Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun, Trablus Havalimanı'nın güneyindeki Tveyşe bölgesini Hafter’e bağlı milislerden kurtardığı duyuruldu.
LİBYA'DAKİ SON DURUM NE? ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE
Libya'nın doğusundaki gayrı meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırılarının durdurulup geri püskürtülmesiyle hız kazanan gelişmeler, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü yaptığı görüşmede ele alındı.
Libya yönetimini ortadan kaldırmak üzere başkente girmesine ramak kalan Hafter'in ilerleyişi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli yönetimin talebi üzerine sağlamaya başladığı savunma işbirliği sayesinde önlenmişti.
Libya ordusu, 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Berlin konferansında sağlanan ateşkese uymayan Hafter güçlerine karşı, 25 Mart'ta Barış Fırtınası Harekatı'nı başlatmıştı.
Hafter güçlerini hızla gerileten Libya ordusunun hamlesi sürüyor.
Başkentin güneyi, Misrata açıkları ve Trablus'un batısı yönünde eş zamanlı ilerlemeler kaydeden Libya ordusunun başarısında SİHA'ların sağladığı hava desteği oldukça etkili oldu.
Bu süreçte Türkiye ve SİHA'ların kullanımı, uluslararası alanda yoğun ilgi topladı.
Harekatın son dönemdeki en önemli kazanımları, mart sonundan nisan ayı ortasına kadar Trablus'un batısından Tunus sınırına uzanan 3 bin kilometrekarenin Hafter güçlerinden temizlenmesi oldu.
Libya ordusu, 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Hava Üssü'nü Hafter'den geri alırken, SİHA'lar Birleşik Arap Emirlikleri'nin gayrı meşru güçlere verdiği çok sayıda hava savunma sistemini imha etti.
Mayıs ayında Trablus'taki sivillerin korunması amacıyla başkentin güneyindeki Hafter güçlerinin püskürtülmesine başlandı. Çok sayıda stratejik askeri kamp ele geçirildi. Bu sırada Rus paralı askerleri olarak bilinen Wagner unsurları bölgeden ayrıldı.
Libya ordusu son olarak Trablus Havalimanı'nı geri aldı.
Türkiye'nin son dönemdeki desteği, Libya ordusunun bugün itibarıyla başkent Trablus'un tüm il sınırlarını kontrolüne almasıyla yeni bir aşamaya geçti.
Serrac'ın Ankara ziyaretinde, Libya'daki gelişmelerde belirleyici olan Türkiye'nin "tüm Libya'yı kucaklayan siyasi bir çözüme ulaşma" hedefi çerçevesinde atılan adımlar yeniden masaya yatırıldı.
Birleşmiş Milletler'in hafta başında Libyalı tarafların ateşkes görüşmelerini sürdürmeyi kabul ettiğini duyurmasının ardından, diplomasi alanındaki olası gelişmeler de iki liderin gündeminde yer alıyor.
Taraflar, siyasi çözüm çabalarında belirlenecek yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün "Trablus'tan Tunus'a kadar sahil bandının ele geçirilmesi, uluslararası havaalanlarının ele geçirilmesi, havadan ve karadan ilerleme kaydedilmesi esasen gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz." ifadelerini kullanarak gayrı meşru güçlerin lideri Hafter'i bir kez daha uyarmıştı.
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