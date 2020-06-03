03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Hafter bu savaşı kazanamaz

Son dakika: Dışişleri Bakanı : "'da bu savaşı kazanamaz" dedi. Ayrıca ABD'de George Floyd'un öldürülmesi ile ilgili ise Bakan Çavuşoğlu, "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Yunanistan'a çok sert ve net mesaj veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir" açıklamasını yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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TÜRKİYE'DEN HAFTER'E NET MESAJ
SON DAKİKA HABERİ: Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı : "'da bu savaşı kazanamaz" dedi.

ABD'DE GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez" mesajını verdi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik Libya, Hafter, Doğu Akdeniz, Ayasofya ve George Floyd açıklaması | Video BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK LİBYA, HAFTER, DOĞU AKDENİZ, AYASOFYA VE GEORGE FLOYD AÇIKLAMASI | VİDEO

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Ayrıca Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir" açıklamasını yaptı.

YUNANİSTAN'A ÇOK SERT TEPKİ

Bakan Çavuşoğlu, "Ayasofya Yunanistan'a bağlı değil. Fethedilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nindir. Bize bu konuda akıl verebilecek en son ülke Yunanistan olmalıdır. Avrupa'da cami olmayan tek ülke Yunanistan'dır. Bu Yunanistan halkın seçtiği müftülere camilerde namaz kıldırdı diye hapis cezası veriyor. Koronavirüs bahanesi ile Batı Trakya'da ezanı susturmak istedi bunlar, hemen devreye girdik. Sen ezanı susturmaya çalışacaksın, Türkiye'de Kur'an okundu diye basbas bağıracaksın." dedi.

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