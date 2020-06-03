Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Hafter bu savaşı kazanamaz

Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : " Libya 'da Hafter bu savaşı kazanamaz" dedi.Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez" mesajını verdi.

DOĞU AKDENİZ MESAJI



Ayrıca Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir" açıklamasını yaptı.

YUNANİSTAN'A ÇOK SERT TEPKİ

Bakan Çavuşoğlu, "Ayasofya Yunanistan'a bağlı değil. Fethedilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nindir. Bize bu konuda akıl verebilecek en son ülke Yunanistan olmalıdır. Avrupa'da cami olmayan tek ülke Yunanistan'dır. Bu Yunanistan halkın seçtiği müftülere camilerde namaz kıldırdı diye hapis cezası veriyor. Koronavirüs bahanesi ile Batı Trakya'da ezanı susturmak istedi bunlar, hemen devreye girdik. Sen ezanı susturmaya çalışacaksın, Türkiye'de Kur'an okundu diye basbas bağıracaksın." dedi.