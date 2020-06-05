Son dakika: Yunanistan Savunma Bakanı'ndan skandal açıklama: Türkiye ile askeri çatışmaya hazırız!
Son dakika haberine göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'yi provoke edecek skandal bir açıklamada bulundu. Nikos Panagiotopoulos, "Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. Yunanistan'ın genel anlamda saldırganlık eğilimi gösteren bu tür bir davranışla tek başaçıkma yönteminin, bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü artırmak olduğuna inanıyorum" dedi.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, bir provokasyon olması halinde Türkiye'ye karşı askeri bir müdahale de dahil olmak üzere, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için her şeye hazır olduklarını ifade etti.
Yunan Star televizyonuna konuşan Panagiotopoulos, Türkiye'nin provokasyonların son günlerde arttığını belirtti.
"TAM OLARAK ÖYLEYİZ"
Sputnik'in haberine göre, Panagiotopoulos, "Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. Yunanistan'ın genel anlamda saldırganlık eğilimi gösteren bu tür bir davranışla tek başa çıkma yönteminin, bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü arttırmak olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın askeri bir çatışmaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Panagiotopoulos, "Tam olarak öyleyiz" ifadesini kullandı.
"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLANIYORUZ"
Panagiotopoulos, "Her türlü senaryoya hazırlanıyoruz. Elbette bu olasılıklar arasında askeri müdahale de var. Bunu yapmak istemiyoruz, ancak egemenlik haklarımızı azami derecede korumak için mümkün olan her şeyi yapacağımızın anlaşılmasını sağlamak istiyoruz" dedi.
Türkiye, Girit, Rodos ve Kerpe adalarının güneyinde petrol ve doğalgaz aramak için ruhsat başvurusunda bulunmuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AB yönetimine 'Türkiye'nin provokasyonu' ile ilgili mektup yazmıştı. Mektupta Türkiye'nin gerginliği tırmandırmasının sadece Yunansitan-Türkiye krizine değil, AB ile Türkiye arasında bir krize yol açacağı belirtilmişti.
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