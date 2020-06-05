05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Yunanistan Savunma Bakanı'ndan skandal açıklama: Türkiye ile askeri çatışmaya hazırız!

Son dakika: Yunanistan Savunma Bakanı'ndan skandal açıklama: Türkiye ile askeri çatışmaya hazırız!

Son dakika haberine göre , 'yi provoke edecek skandal bir açıklamada bulundu. Nikos Panagiotopoulos, "Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. 'ın genel anlamda saldırganlık eğilimi gösteren bu tür bir davranışla tek başaçıkma yönteminin, bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü artırmak olduğuna inanıyorum" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
ABONE OL
YUNANİSTAN'DAN SKANDAL TÜRKİYE AÇIKLAMASI

, bir provokasyon olması halinde 'ye karşı askeri bir müdahale de dahil olmak üzere, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için her şeye hazır olduklarını ifade etti.

Yunan Star televizyonuna konuşan Panagiotopoulos, Türkiye'nin provokasyonların son günlerde arttığını belirtti.

"TAM OLARAK ÖYLEYİZ"
Sputnik'in haberine göre, Panagiotopoulos, "Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. Yunanistan'ın genel anlamda saldırganlık eğilimi gösteren bu tür bir davranışla tek başa çıkma yönteminin, bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü arttırmak olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ın askeri bir çatışmaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Panagiotopoulos, "Tam olarak öyleyiz" ifadesini kullandı.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLANIYORUZ"
Panagiotopoulos, "Her türlü senaryoya hazırlanıyoruz. Elbette bu olasılıklar arasında askeri müdahale de var. Bunu yapmak istemiyoruz, ancak egemenlik haklarımızı azami derecede korumak için mümkün olan her şeyi yapacağımızın anlaşılmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Türkiye, Girit, Rodos ve Kerpe adalarının güneyinde petrol ve doğalgaz aramak için ruhsat başvurusunda bulunmuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yönetimine 'Türkiye'nin provokasyonu' ile ilgili mektup yazmıştı. Mektupta Türkiye'nin gerginliği tırmandırmasının sadece Yunansitan-Türkiye krizine değil, AB ile Türkiye arasında bir krize yol açacağı belirtilmişti.

Son dakika: Edirne Valiliği duyurdu! Yunanistan polis botumuza taciz ateşi açtı! SON DAKİKA: EDİRNE VALİLİĞİ DUYURDU! YUNANİSTAN POLİS BOTUMUZA TACİZ ATEŞİ AÇTI!
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik hamlesinin ardından Yunanistan AB'ye ağladı TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ STRATEJİK HAMLESİNİN ARDINDAN YUNANİSTAN AB'YE AĞLADI
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türk bayrağının yakılmasını kınadı YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRK BAYRAĞININ YAKILMASINI KINADI
Çanakkale'de Yunanistan Sahil Güvenliğinin ölüme ittiği sığınmacıları Türkiye kurtardı ÇANAKKALE'DE YUNANİSTAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN ÖLÜME İTTİĞİ SIĞINMACILARI TÜRKİYE KURTARDI
Yunanistan pes etti! Kardak kayalıklarında aylardır sessizlik hakim YUNANİSTAN PES ETTİ! KARDAK KAYALIKLARINDA AYLARDIR SESSİZLİK HAKİM
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in skandal teklifine Türkiye’den tokat gibi cevap YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS’İN SKANDAL TEKLİFİNE TÜRKİYE’DEN TOKAT GİBİ CEVAP

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA